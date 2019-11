Champions | Lokomotiv-Juventus in diretta su Sky

DIRETTA Lokomotiv-Juventus - Live Champions League 2019-2020 : orario - tv - streaming e programma : La Juventus di Maurizio Sarri si gioca questa sera il primo match point per volare agli ottavi di finale della Champions League 2019-2020 con due turni d’anticipo. I Campioni d’Italia fanno visita al Lokomotiv Mosca (ore 18.55) nella quarta giornata del gruppo D, la prima del girone di ritorno. I bianconeri, reduci dalla vittoria in rimonta per 2-1 in casa all’andata, condividono la vetta del raggruppamento con l’Atletico ...

Lokomotiv Mosca-Juventus - Champions League 2019-2020 : ai bianconeri basta un successo per approdare agli ottavi : Torna in campo la Champions League con la sua quarta giornata, e nell’ambiente calcistico della Juventus si respira aria di possibile qualificazione agli ottavi di finale, a patto di archiviare domani la pratica Lokomotiv Mosca in terra russa. Nel match dello scorso 22 ottobre, la Juventus si è imposta per 2-1 grazie a una doppietta di Dybala nel secondo tempo, che ha permesso di rimontare i russi andati in vantaggio con Miranchuk alla ...

Lokomotiv Mosca-Juventus Champions League : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Mercoledì 6 novembre si giocherà Lokomotiv Mosca-Juventus, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. I bianconeri saranno impegnati in Russia dopo aver vinto il derby di Torino ed essersi confermati in testa alla Serie A con un punto di vantaggio sull’Inter, i Campioni d’Italia andranno naturalmente a caccia del successo per qualificarsi agli ottavi di finale della massima ...

Champions : Juventus-Lokomotiv 2-1 - Dybala illumina Torino : La Juventus gioca, crea ma fatica contro la Lokomotiv Mosca fino alle due magie di Paulo Dybala che ribaltano la sfida dopo il vantaggio dei russi con Miranchuk e regalano la vittoria per 2-1 alla squadra di Maurizio Sarri. Grazie a questa sofferta vittoria la Juve ipoteca il passaggio del turno in Champions in vista della prossima sfida proprio in Russia. Sarri sorprende ad inizio gara schierando Bentancur alle spalle delle punte Dybala e ...

Juventus-Lokomotiv 2-1 : Dybala ribalta tutto in 2 minuti e regala la seconda vittoria in Champions ai bianconeri : Paulo Dybala firma una doppietta in appena 2 minuti e regala la seconda vittoria in Champions alla Juventus. All’Allianz Stadium finisce 2-1 contro il Lokomotiv Mosca, che si era portato in vantaggio dopo mezz’ora con una rete di Aleksey Miranchuk. Poi il talento argentino ha trafitto Guilherme per due volte tra il 77′ e il 79′. I bianconeri restano così primi in classifica insieme all’Atletico Madrid che nel ...

Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - voti Champions League : Cuadrado imprendibile - Dybala la risolve da campione : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Lokomotiv Mosca DALLE 21.00 (MARTEDI’ 22 OTTOBRE) Pagelle Juventus-Lokomotiv Mosca Juventus (4-3-1-2) Szczesny 6 – Sul gol non può nulla, prima si oppone a Joao Mario alla grande ma Miranchuk lo trafigge. Cuadrado 7.5 – Di nuovo schierato da terzino destro, inizia in maniera impeccabile sia in chiusura che in spinta. Nettamente il migliore dei suoi, è per lunghi tratti la Juventus. Un ...

