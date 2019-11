A Catania Notte di Zucchero – festa di morti | pupi e grattugie

Nella notte c’è stato un piccolo terremoto di magnitudo 3 - 4 in provincia di Catania : Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 3.17, c’è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 3,4 con epicentro a Milo, in provincia di Catania, e con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Non sono stati segnalati feriti

Terremoto in Sicilia - scossa di magnitudo 3.4 sveglia nella notte Catania e Taormina : scossa di magnitudo 3.4 registrata nella notte a Milo, in provincia di Catania: la popolazione è stata svegliata dal sisma che è stato localizzato dall'Ingv a una profondità di 5 km. Avvertito soprattutto nell’area di Giarre, Acireale, Riposto e via via risalendo fino alla piccola frazione di Milo, Fornazzo. Nello stesso territorio si sta abbattendo con forza il maltempo nelle ultime ore, costringendo i Comuni a tenere le scuole chiuse.Continua ...

Terremoto sull'Etna di 3.3 - paura da Catania a Messina nella notte : Terremoto, paura nella notte in provincia di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle...

Etna : scossa di terremoto su Milo nella notte - trema anche Catania : terremoto a Catania - Una scossa di terremoto di moderata entità è avvenuta nella notte di oggi, 18 ottobre 2019, precisamente alle 03.06, sulla Sicilia orientale. Il sisma è avvenuto precisamente...

Terremoto a Catania - nella notte scossa di magnitudo 3.3 alle pendici dell’Etna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:06 della notte nella provincia di Catania, alle pendici orientali dell'Etna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni.Continua a leggere