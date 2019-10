Il voto ai sedicenni non deve spaventare

Italiani come noi - voto ai sedicenni? “Meglio a trenta. Non c’è consapevolezza”. “Giusto - oggi i ragazzi sono più svegli” : La proposta di concedere il diritto di voto ai sedicenni non suscita grande entusiasmo tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. In gran parte sono contrari perché “a 16 anni non si è ancora pronti”. Altri si dicono favorevoli a “portare a 18 anni anche il voto per il senato” poiché quella è la soglia della maggiore età. Ma c’è chi concorda con la proposta rilanciata recentemente da Enrico Letta e ...

Non date il voto ai sedicenni - dategli il lavoro! : “Facciamo votare i ragazzi di Greta”. A rilanciare il sasso nello stagno in quest’ultime settimane è stato l’ex premier Enrico Letta. Dalle pagine de La Repubblica ha aperto un dibattito sul dare la possibilità di voto ai sedicenni. “E’ un modo – ha spiegato il professore – per dire a quei giovani che abbiamo fotografato nelle piazze, lodando i loro slogan e il loro entusiasmo: vi prendiamo sul serio e riconosciamo che esiste un problema di ...

Quando parliamo del voto ai sedicenni ricordiamoci dei (terrificanti) dati Invalsi : Mentre va di moda discutere dell'evenienza di concedere il voto ai sedicenni, l'opinione pubblica sembra meno attratta dalla questione dei diciannovenni che escono da scuola come se avessero ancora quattordici anni. Eppure si tratta di un tema talmente rilevante che Roberto Ricci, il responsabile na

Il voto ai sedicenni - e anche a tutti gli altri : In un mondo sempre più anziano, sempre più esperti e studiosi propongono di abbassare l'età di voto, con buoni argomenti: e c'è anche chi sostiene che sia necessario eliminarla del tutto

voto ai sedicenni - i più giovani scelgono la Lega (38%) ma il 51% non andrebbe a votare : Secondo un sondaggio Swg realizzato per le europee intervistando i ragazzi della generazione Z, cioè i nati tra il 1997 e il 2012, quelli che hanno potuto votare hanno scelto la Lega (38%), il Pd (23%), il Movimento Cinque stelle (16%). Rispetto alle politiche del 2018, tra questi ragazzi, i consensi alla Lega sono cresciuti del 21% e quelli al Pd del 9%.Continua a leggere

voto ai sedicenni - l’esperto : «Non conta solo l’etá anagrafica» : «Quelle del Voto ai sedicenni non è una proposta nuova nella politica italiana dal 1968, al 1977 passando per il movimento pacifista e quello ambientalista negli anni Ottanta. Questa volta viene sulla scia delle manifestazioni dei Fridays For Future e fa tornare alla ribalta il fatto che i giovani possano avere una coscienza politica, che siano informati sui problemi sociali e soprattutto che vogliano contare». Non vede una novità Mattia ...

voto ai sedicenni - a chi conviene portare alle urne la generazione Z : In teoria quasi tutti i partiti dell’arco costituzionale sono d’accordo: bisogna portare alle urne non solo i

La Lega lancia il 'Popolarellum'. Pd e M5s uniti sul voto ai sedicenni : La Lega mette il primo mattoncino nella battaglia contro ogni tentazione di riformare la legge elettorale allargando la quota proporzionale, e deposita in Cassazione il quesito approvato da otto Consigli regionali. Mentre, sempre sul tema delle riforme, la maggioranza di governo si compatta attorno alla proposta, lanciata dall'ex premier Enrico Letta, di estendere il voto ai sedicenni, che incontra il favore anche di Giuseppe Conte. La ...

Parlando di voto ai sedicenni - qual è l’età minima per votare nel mondo? : Foto diAndrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images Non sarà il radicale cambiamento di approccio nei confronti della crisi climatica chiesto da oltre un milione di persone lo scorso venerdì, ma i ragazzi di Fridays for Future hanno ottenuto un primo, ragguardevole, risultato: riportare nel dibattito pubblico il tema dell’allargamento della platea elettorale ai maggiori di sedici anni. A rilanciare la proposta ci ha pensato lunedì l’ex ...

La proposta di Luigi Di Maio : sì al voto per i sedicenni : Il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha lanciato la proposta di estendere il diritto al voto ai ragazzi di 16 anni. L'idea è stata esposta sul profilo Facebook tramite un post in cui Di Maio dichiara che abbassare l'età a 16 anni è una proposta che il Movimento 5 stelle sta portando avanti da anni perché i giovani sono il futuro del paese e vanno rispettati, ascoltati e messi al centro della politica. Idea ...

Rosina ci spiega perché è giusto dare il voto ai sedicenni : Il rischio di trovarsi davanti a una generazione “senza voce” Alessandro Rosina lo aveva già denunciato nel 2009 con il suo saggio “Non è un paese per giovani” (che, per l'appunto, aveva come sottotitolo “l'anomalia italiana: una generazione senza voce”). Un testo che si apriva con una citazione di

Il voto ai sedicenni e la situazione dell'economia europea : Il primo ministro Conte può dire quello che vuole, anche che ha trovato all'improvviso, dopo tanto penare, come se fossero i gemelli per la camicia in una commedia, i famosi 23 miliardi per bloccare gli aumenti dell'Iva. Il problema è nel verbo trovare, che si presta a equivoci e che è stato la caus

voto ai sedicenni - quattro motivi per farne volentieri a meno : Marketing politico. Ecco cos'è la proposta di Enrico Letta, rilanciata da Di Maio, sul Voto ai sedicenni: un modo per erodere consenso alla Lega, ampliando la base elettorale a un fronte che si suppone progressista. Peccato che i 16-17 siano troppo pochi per contare. Che non siano tutti di sinistra come si crede, anzi. E che per aiutare i più giovani, anziché dargli il Voto, bisognerebbe regalar loro (e alla scuola) un po' di risorse in ...

voto ai sedicenni - alle urne un milione di giovani in più : La proposta lanciata dall’ex premier Enrico Letta, per dire ai ragazzi mobilitati per la difesa del pianeta che esiste un problema di sottorappresentazione delle loro idee, trova ampio consenso in ambienti della maggioranza giallorossa