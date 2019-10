Brescia | Cellino e il possibile esonero di Corini | “continuo ad avere fiducia in lui | mai

Brescia - Cellino conferma la fiducia a Corini : “vogliamo rifarci” : Il Brescia deve tornare a vincere in campionato. Nel turno infrasettimanale sarà l’Inter avversaria allo stadio Rigamonti: i tre punti mancano come il pane da più di un mese. “Saremo arrabbiati quanto loro – ha introdotto nella sua conferenza stampa pre partita Eugenio Corini – Loro hanno perso punti con il Parma, noi veniamo da una brutta prestazione a Genova: vogliamo rifarci”. Il tecnico biancoazzurro è ...

Brescia - Cellino conferma la fiducia a Corini : “Vogliamo rifarci” : Il Brescia deve tornare a vincere in campionato. Nel turno infrasettimanale sarà l’Inter avversaria allo stadio Rigamonti: i tre punti mancano come il pane da più di un mese. “Saremo arrabbiati quanto loro – ha introdotto nella sua conferenza stampa pre partita Eugenio Corini – Loro hanno perso punti con il Parma, noi veniamo da una brutta prestazione a Genova: vogliamo rifarci”. Il tecnico biancoazzurro è ...

Panchina Brescia – Clamoroso colpo di scena - Corini vicino all’esonero : Cellino ha già scelto il sostituto : Il presidente del Brescia non dovrebbe aspettare nemmeno il match di domani contro l’Inter, sostituendo già oggi Corini con Prandelli La sconfitta subita dal Brescia sabato a Genova potrebbe segnare il destino di Eugenio Corini , vicinissimo all’esonero in queste ore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il presidente Cellino infatti ha deciso di affidare la Panchina a Cesare Prandelli, probabilmente senza aspettare il match di ...

Stadio Cagliari : chiesti 4 anni e mezzo per l’ex presidente Cellino - oggi patron del Brescia : I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di carcere per l’ex presidente del Cagliari calcio, e ora del Brescia, Massimo Cellino, sotto processo per i presunti illeciti legati alla costruzione dello Stadio di Is Arenas, a Quartu Sant’Elena. La condanna è stata sollecitata anche per tutti gli altri sette imputati, tra cui l’ex sindaco di Quartu, Mauro Contini (5 anni) e l’allora assessore ai Lavori ...