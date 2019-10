NBA 2019-2020 | Philadelphia supera Boston Vince Belinelli | mentre Gallinari non basta ad

VIDEO NBA 2019-2020 : Nicolò Melli - splendido esordio con i New Orleans Pelicans da 14 punti e 5 rimbalzi : Gran bella notte di debutto in NBA per Nicolò Melli con la maglia dei New Orleans Pelicans. 14 punti e 5 rimbalzi in quasi 20 minuti di impiego per il settimo azzurro ad approdare in NBA, a conferma della stima cestistica che di lui ha coach Alvin Gentry già fin dalle partite di prestagione. Entrato in campo nel secondo quarto, Melli è poi ritornato sul parquet della Scotiabank Arena nei momenti decisivi della partita contro i ...

NBA 2019-2020 - i risultati della notte (23 ottobre) : i Raptors vincono all’overtime sui Pelicans (Melli 14 punti) - Leonard trascina i Clippers sui Lakers : La nuova stagione NBA ha preso il via questa notte con il confronto tra le due franchigie di Los Angeles e la consegna dello storico anello ai Toronto Raptors. Proprio l’incontro dei detentori del titolo apre quella che si prospetta essere una lunghissima annata. Contro i New Orleans Pelicans, privi per almeno un mese e mezzo di Zion Williamson, arriva la vittoria per 130-122, ma soltanto all’overtime, dopo una partita ...

NBA 2019-2020 : inizia la regular season - Clippers e Lakers vogliono il titolo in una stagione quanto mai indecifrabile : Si parte subito con il botto per quanto riguarda la stagione NBA 2019/2020. A Toronto, infatti, i Raptors campioni in carica ospitano i New Orleans Pelicans di Niccolò Melli, ma non della prima scelta al Draft Zion Williamson (che rimarrà ai box circa due mesi dopo un problema al ginocchio occorso nella pre-season), mentre a Los Angeles andrà in scena il primo dei quattro attesissimi derby tra Clippers e Lakers, due grandissime ...

Basket femminile - WNBA 2019 : le Washington Mystics di Elena Delle Donne vincono il primo titolo - Emma Meesseman MVP delle Finals : Si è conclusa in questa notte la stagione della WNBA, che ha occupato tutta l’estate e la prima parte dell’autunno di questo 2019. La decisiva gara-5 delle Finals ha visto emergere vittoriose le Washington Mystics per 89-78 sulle Connecticut Sun, grazie al suo duo stellare Elena delle Donne-Emma Meesseman, 21 e 22 punti rispettivamente. Dopo che la prima è stata nominata MVP della stagione regolare, la belga ha ricevuto l’onore ...

Basket : Kevin Durant salterà l’intera stagione NBA 2019-2020 - i Brooklyn Nets dovranno fare a meno di lui : Dei quattro anni di contratto con i Brooklyn Nets, uno Kevin Durant lo passerà a curarsi. L’ex Seattle Supersonics/Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors ha infatti dichiarato al media day della franchigia posseduta da Joseph Tsai che, conformemente a quanto già dichiarato dal general manager Sean Marks, si fermerà per la stagione 2019-2020. La ragione è semplice: il giocatore deve recuperare dalla rottura del tendine ...

Mondiali Basket 2019 – Gallinari non abbandona gli azzurri : “ora penso all’NBA - ma dopo…” : Danilo Gallinari commenta la rimonta di oggi contro il Porto Rico: le parole del cestista azzurro dopo l’ultima partita dell’Italia ai Mondiali di Basket 2019 Una prova difficile, quella affrontata oggi dai ragazzi dell’ItalBasket, ai Mondiali 2019, contro il Porto Rico. Dopo un inizio davvero deludente, gli azzurri di Sacchetti sono riusciti, solo verso la fine del terzo quarto, a riprendere in mano la situazione e a ...

Basket - Mondiali 2019 : quanto guadagnano i giocatori? La classifica degli stipendi e dei più ricchi. Cifre da capogiro per le stelle NBA : Sono Kemba Walker e Khris Middleton i giocatori con lo stipendio più alto che saranno presenti ai Mondiali 2019 di Basket. Il salario dei due uomini simbolo degli USA, Campioni in carica ma presentatisi in Cina con una formazione decisamente rimaneggiata, è particolarmente elevato e le Cifre percepite annualmente dai due uomini NBA sono da brividi: il conto in banca di Kemba Walker, play dei Boston Celtics, si arricchisce di 32,7 milioni di ...

