Milan - il giornalista | Maldini? Quello che è successo mi fa ribrezzo

(Di martedì 14 maggio 2024) Il notoha espresso un proprio commento su quanto avvenuto a Paolo, ex capitano ed ex dirigente del

Il noto giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando le motivazioni per cui il Milan non vorrebbe ingaggiare Antonio Conte

Franco Ordine, noto giornalista , ha stilato un interessante editoriale spiegando il motivo per cui il Milan non vuole Antonio Conte

Pellegatti: “La Juve ha lasciato Thiago Motta in stallo, non è stato ancora blindato” - Pellegatti: “La Juve ha lasciato Thiago Motta in stallo, non è stato ancora blindato” - Il giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, ha parlato a Tutti Convocati delle possibili mosse del milan nella scelta del prossimo allenatore, non escludendo dalla lista anche Thiago Motta, ...

Milan, Thiaw: "I tifosi hanno il diritto di essere arrabbiati. Dobbiamo fare meglio" - milan, Thiaw: "I tifosi hanno il diritto di essere arrabbiati. Dobbiamo fare meglio" - Oggi, in occasione di un evento organizzato da Under Armour al quale era presente, il difensore del milan Malick Thiaw ha risposto ad alcune domande dei giornalisti, tra le quali anche una ...

Nuovo allenatore Milan, Baiocchini puntualizza: «Gallardo Non c’è solo lui. Questi altri due nomi…». Le parole del giornalista - Nuovo allenatore milan, Baiocchini puntualizza: «Gallardo Non c’è solo lui. Questi altri due nomi…». Le parole del giornalista - Il giornalista Baiocchini ha parlato a SkySport per analizzare le ultime voci legate al nuovo allenatore del milan: ecco la situazione su Gallardo, Conceicao e Fonseca con quest’ultimo che sembra ...