Vespa velutina - in Piemonte apicoltori a caccia di nidi | Trappole e allert - facciamo squadra

(Di martedì 14 maggio 2024) Torino, 14 maggio 2024 - Inora fanno le ‘ronde’ per monitorare la presenza della. Sì, proprio così, le associazioni di categoria hanno mobilitato anche glidopo la scoperta di un nido a Torino.Ariele Muzzarelli, apicoltrice premiata da Slow food con altre imprenditrici nella Giornata mondiale della Terra - tra le donne che salveranno il mondo - sarà tra le ‘vedette’. Nel frattempo, “ho preparato lee sto attenta. Pronta a usare dei dissuasori meccanici”. Un po’ tutta la regione è ina, anche perché l’insetto alieno invasivo arrivato dalla Francia nel 2004 ha invaso la vicina Liguria e nel frattempo, come ha documentato il sito ‘Stop’, è approdato a Salisburgo. “Anche l’università di Torino ha una task force ...

Le vespe velutina e orientalis sono tra le numerose specie aliene invasive che si stanno diffondendo a ritmi senza precedenti in Italia , costituendo una grave minaccia per la biodiversità e gli ecosistemi. La prima è originaria del sud-est asiatico ...

Il Calabrone asiatico , o vespa velutina , sta invade ndo l'Italia : come riconoscere questa specie e quali sono i rischi per l'uomo e per le api

Vespa velutina, in Piemonte apicoltori a caccia di nidi: “Trappole e allerta, facciamo squadra” - vespa velutina, in Piemonte apicoltori a caccia di nidi: “Trappole e allerta, facciamo squadra” - Ariele Muzzarelli, apicoltrice premiata da Slow Food: “Le associazioni di categoria hanno mobilitato anche noi dopo il ritrovamento di un nido sulle colline torinesi” ...

Perché è così difficile contrastare la Vespa velutina e non basta distruggere i nidi - Perché è così difficile contrastare la vespa velutina e non basta distruggere i nidi - L'espansione della vespa velutina in Europa: strategie e sfide nell'ambito della protezione delle api e dell'apicoltura ...

Vespa velutina: torna la stagione del calabrone asiatico - vespa velutina: torna la stagione del calabrone asiatico - Come ricorda il sito dedicato www.stopvelutina.it, circa un mese fa, il 9 aprile 2024, con il ritrovamento di un esemplare di femmina adulta in una stanza di ospedale a Salisburgo l’ Austria è diventa ...