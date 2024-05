Kiev annuncia blackout di emergenza in tutta l' Ucraina

(Di martedì 14 maggio 2024) L'ha introdottodiin tutte le regioni del Paese dopo che gli attacchi russi alle centrali elettriche le ha rese incapaci di rispondere al calo delle temperature. Lo hato l'operatore energetico statale Ukrenergo. "Dalle 21:00 alle 24:00 Ukrenergo è costretta a introdurre interruzioni dicontrollati in tutte le regioni dell'. La ragione di ciò è una significativa carenza di elettricità nel sistema a seguito degli attacchi russi e l'aumento dei consumi a causa dell'ondata di freddo", si legge in un post su Telegram.

