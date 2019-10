Migranti | arrivo a Taranto della nave Ocean Viking previsto per le 8

Selena Gomez sui Migranti : "La mia famiglia arrivò dal Messico nascosta in un camion" : “Se sono nata americana è merito del coraggio e dei sacrifici della mia famiglia di immigrati”. Selena Gomez, attrice di origini messicane, prende posizione sulla questione immigrazione negli Usa e racconta la sua storia in un editoriale pubblicato su Time: “Negli anni Settanta mia zia attraversò il confine tra Messico e Stati Uniti nascosta nel retro di un camion. I miei nonni la seguirono, e mio padre nacque in ...

**Migranti : maltempo nel Mediterraneo - forse domani arrivo Ocean Viking a Messina** : Palermo, 23 set. (AdnKronos) – A causa del maltempo nel Mediterraneo potrebbe slittare di un giorno l’arrivo a Messina della nave Ocean Viking. Le condizioni avverse del meteo rallentano la navigazione con a bordo 182 migranti, tra cui minori e molte donne. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la nave di Msf e Sos Mediterranee potrebbe arrivare domani mattina alle 7 circa. E’ stato il Viminale, nella tarda serata di ...

Migranti : Morra - ‘da qui al 2050 dovremo fronteggiare arrivo di 60 milioni persone’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Adesso, con calma e serietà, e soprattutto non nelle sedi di un governo nazionale ma in Unione europea, si dovrà affrontare una questione epocale, da qui al 2050 e 2060 , come dicono tanti studiosi, dovremo fronteggiare dai 50 ai 60 milioni di esseri umani che arriveranno nel mondo mediterraneo. Tutto questo non si può affrontare con il dilemma su porti aperti o porti chiusi”. Lo ha detto ...

Migranti in arrivo dalla Libia - strani movimenti nel Mediterraneo. La resa della Guardia costiera : Se il governo apre le porte alla Ocean Viking potrebbe esserci un'invasione di immigrati in arrivo dalla Libia. Lo confessa una fonte, in prima linea sul fronte dell'immigrazione, a il Giornale. "Se il nuovo esecutivo riapre i porti alle Ong, la Guardia costiera libica sarà demotivata a fermare i go

Migranti : Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali - tra poco arrivo a Lampedusa : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – Alle ore 20.40 la nave Mare Jonio è entrata in acque territoriali autorizzata dalla Capitaneria di Porto. Attraccherà al molo commerciale di Lampedusa alle 21.30. Ne dà notizia Luca Casarini di Mediterranea che si trova sulla nave da cui oggi sono sbarcati gli ultimi 31 naufraghi, un trasbordo avvenuto in alto Mare.L'articolo Migranti: Mare Jonio senza naufraghi entra in acque territoriali, tra poco ...

Usa - Migranti : in arrivo norme stringenti : 4.26 L'amministrazione Trump sarebbe pronta a introdurre nuove norme che consentano di prorogare oltre i 20 giorni attualmente previsti dalla legge la detenzione delle famiglie di migranti con bimbi In base al 'Flores Agreement',al governo non è consentito tenere in detenzione bambini che hanno attraversato la frontiera con il Messico oltre i 20 giorni.Già lo scorso anno,l'amministrazione aveva tentato di allungare la loro detenzione ma la ...

**Migranti : attivisti e turisti cantano ‘Bella ciao’ all’arrivo della Open Arms** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bella Ciao” cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco. L'articolo **Migranti: attivisti e turisti cantano ‘Bella ciao’ all’arrivo della Open Arms** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Migranti : ‘Benvenuti’ - attivisti applaudono ad arrivo naufraghi Open Arms** : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Benvenuti”. E’ quanto gridano una decina di attivisti del Forum soliale di Lampedusa all’indirizzo degli 83 migranti della Open Arms appena arrivati al porto commerciale dell’isola. I migranti sono stati accolti da un lungo applauso. L'articolo **Migranti: ‘Benvenuti’, attivisti applaudono ad arrivo naufraghi Open Arms** sembra essere il primo su Meteo Web.

