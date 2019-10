“Ma che fa?” Mara Venier non si trattiene | proprio con lui E durante l’intervista si

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non c’è niente da fare, ziahauna marcia in più. Altro che Barbara D’Urso o le sorelle Parodi. Laha quel qualcosa che tutti gli altri non hanno. Niente volgarità, sembra di stare in un salotto a parlare del più e del meno, in un modo naturale e dolcissimo, anche se per il più delle volte si parla di frivolezze (ma in fondo chi non lo fa a casa sua?). E anche questa domenica, i telespettatori sintonizzati su Domenica In hanno potuto fare il pieno di storie, sorrisi, aneddoti e confessioni dai tanti ospiti di zia. Come sempre, i toni della trasmissione si sono alternati: dal divertimento alle riflessioni, fino alla vera e propria commozione, la padrona di casa è riuscita, come al solito, a tirare fuori dalle sue interviste l’anima più vera dei personaggi che si sono alternati nel suo salotto. Il punto di maggior Audience è senza dubbioa Ronn Moss, ...

matteosalvinimi : Per me è un’emozione incredibile vedere così tanta gente una domenica sera a Montecastrilli (Terni). E qui in Umbri… - rubio_chef : In tanti mi spronate a continuare a dar voce a chi non ne ha e a denunciare, in molti mi chiedete “Ma chi te lo fa… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Turchia e #Erdogan -la grande ipocrisia Ue: critica #Trump ma senza gli USA non ha ness… -