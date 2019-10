“Dalle terapie geniche speranze per glaucoma e cataratta”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “La speranza è che in futuro la tecnologia che c’è dietrocome il Voretigene neparvovec possa essere utilizzata anche per le malattie in cui, oltre alla componente genetica c’è quella ambientale, come la cataratta, ilo la degenerazione maculare senile“. E’ l’auspicio di Francesca Simonelli, docente di Malattie dell’apparato visivo nel dipartimento di Oftalmologia dell’università di Napoli e responsabile del Centro studi Retinopatie ereditarie, intervenuta a Milano a margine del convegno “Distrofie retiniche – le risposte della ricerca e il contributo del paziente“, organizzato da Retina Italia Onlus, commentando le potenzialità ai fini della ricerca della terapia genica Voretigene neparvovec. “Questesono adatte a malattie mono, quindi legate alla mutazione di un singolo gene e per questo si ...

