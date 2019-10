Dalla piazza San Giovanni alle proposte di legge | il centrodestra non riesce a marciare

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Si balla nel. Si balla da soli, però. Senza una strategia comune per opporsi al governo giallorosé. “Ormai siamo tre estranei”, sussurra in un Transatlantico semideserto un pezzo da novanta della coalizione. Così, a un mesenascita del BisConte, i tre partiti di opposizione, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, sembrano non riuscire al momento a ritrovarsi e a coalizzarsi in vista delle prossime sfide. E basta prendere in esame l’appuntamento tanto atteso del 19 ottobre, ovvero lache dovrebbe nelle intenzioni di Salvini mostrare i muscoli e dare la spallata finale a Conte e Di Maio, per registrare che ancora un programma vero e proprio non c’è e non si sa chi saranno gli speaker ad arringare. L’organizzazione è nelle mani di Matteo Salvini che ha scelto di giocare in solitaria ...

