Formula 1 | Mercedes agguerrita a Suzuka | Wolff svela importanti novità per il Gran Premio

Formula 1 - Marko mette in guardia Ferrari e Mercedes : “nel 2020 colmeremo il gap di potenza” : Il super consulente del team austriaco ha parlato in ottica 2020, sottolineando come la Red Bull pareggerà Ferrari e Mercedes come potenza del motore La Red Bull non ha più intenzione di recitare il ruolo di terzo incomodo nel Mondiale di Formula 1 e, in vista del 2020, sta mettendo a punto insieme alla Honda un piano di sviluppo della power unit. photo4/Lapresse Un lavoro certosino che porterà il team di Milton Keynes al livello di ...

Formula 1 - Mercedes rinfrancata dalla doppietta di Sochi : previste novità importanti per il Gp del Giappone : Il team campione del mondo non ha smesso di sviluppare la W10, nonostante i due titoli mondiali siano ormai quasi in cassaforte La crescita della Ferrari spinge la Mercedes a non adagiarsi sugli allori, proseguendo nello sviluppo della monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse La doppietta ottenuta a Sochi, su gentile concessione del Cavallino, ha rinfrancato il team di Brackley che adesso è pronta a mettere in pista ...

Formula E - La Venturi diventa team cliente della Mercedes : Si alza l'attenzione attorno alla Formula E che, tra qualche giorno, scenderà in pista per i primi test che porteranno team e piloti a entrare nel vivo della sesta stagione della storia della categoria. Una delle novità di quest'anno sarà il debutto della Mercedes con il proprio team ufficiale. L'impegno della Stella si moltiplica e oggi è stato annunciato un accordo per la fornitura tecnica della Venturi Racing che, di fatto, diventa team ...

Formula 1 - la Mercedes sente già in tasca i due titoli mondiali : arriva la conferma ‘indiretta’ di Wolff : Il team principal della Mercedes ha ammesso che non verranno più introdotti nuovi aggiornamenti sulle monoposto di Hamilton e Bottas da qui alla fine della stagione La Mercedes ha deciso di non apportare più aggiornamenti sulle W10 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, una scelta dovuta al netto vantaggio accumulato sia nella classifica piloti che in quella Costruttori, dove ormai manca solo l’aritmetica per festeggiare entrambi i ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al Mondiale : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas fra difficoltà e strategia : “Ferrari più veloci in rettilineo - dunque abbiamo pensato di…” : Dopo la quarta posizione nelle qualifiche di Sochi Valtteri Bottas fa luce sulla strategia Mercedes: Ferrari troppo veloce, le ‘Frecce d’Argento’ proveranno a rincorrere Non va oltre il quarto posto Valtteri Bottas nelle qualifiche di Sochi. In una pista che in passato gli è sempre stata favorevole, il pilota finlandese non riesce ad esprimersi al meglio, finendo addirittura quinto e guadagnando una posizione solo grazie ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto ne è convinto : “Leclerc è una realtà - contenti di Vettel. Abbiamo messo pressione alla Mercedes” : Mattia Binotto contento per la pole position di Charles Leclerc a Sochi: il team principal della Ferrari si complimenta con il pilota monegasco e parla delle differenze fra la Rossa e la Mercedes Sesta pole position dell’anno, quarta consecutiva, è un Charles Leclerc in grande spolvero quello che a Sochi si mette davanti ad Hamilton e al compagno di squadra Vettel (3°), guadagnandosi il primo posto in griglia nel Gp di ...

Formula 1 - svolta-McLaren : torna ai motori Mercedes dal 2021 e si candida ai piani altissimi : La notizia era nell'aria, ma ora è ufficiale: la McLaren abbandonerà i motori Renault per tornare a montare quelli Mercedes a partire dal Mondiale 2021. Un ritorno al passato per la scuderia inglese di Woking, che con i motori Mercedes è riuscita ad ottenere notevoli successi: tre Mondiali piloti (n

Formula 1 – Terminate le FP3 a Sochi : Ferrari impressionanti in Russia - Mercedes costrette ad inseguire [TEMPI] : Charles Leclerc si prende la miglior prestazione nella terza sessione di prove libere, precedendo di tre decimi il compagno di squadra Vettel e la Mercedes di Hamilton Super prestazione di Charles Leclerc nella terza sessione di prove libere, il pilota monegasco fa segnare il miglior tempo al volante di una Ferrari impressionante, fermando il crono sull’1:32.733. Photo4/LaPresse Una mattinata perfetta per il Cavallino, con Sebastian ...

Formula 1 - McLaren e Mercedes di nuovo insieme : Non è più una semplice voce, è arrivata l'ufficialità: la McLaren userà le power unit Mercedes-Benz a partire dal 2021. La casa della Stella tornerà a fornire quattro team, oltre quello ufficiale, e andrà quindi a ricreare il binomio McLaren-Mercedes che ha vinto tanto a cavallo del nuovo millennio.Il commento del team. "Questo accordo è un passo importante nel nostro piano a lungo termine per tornare a vincere in Formula 1. Riflette la ...

Formula 1 - adesso è finalmente ufficiale : nel 2021 tornerà la McLaren-Mercedes : Le parti coinvolte hanno tutte ufficializzato che, dalla stagione 2021, la McLaren avrà la Mercedes come nuovo fornitore di motori e non la Renault La notizia aveva già cominciato a circolare da qualche giorno, adesso è diventato ufficiale: la McLaren tornerà ad utilizzare i motori Mercedes a partire dal 2021. Si ricompone dunque il binomio che permise prima ad Hakkinen e poi ad Hamilton di conquistare il titolo iridato, come ...

Formula 1 – Mercedes - Toto Wolff spera nella pioggia : “le Ferrari ci mangeranno se…” : Toto Wolff spera nella pioggia per il weekend di Sochi: il team principal Mercedes chiede un aiutino al meteo per poter mettere nel sacco le Ferrari Da tre gare consecutive la Mercedes non piazza una monoposto sul gradino più alto del podio, a Singapore addirittura Hamilton e Bottas sul podio non ci sono nemmeno saliti. Un momento di appannamento che può capitare ad ogni scuderia, ma che se capita ai campioni in carica, ...