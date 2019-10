Incidenti sul lavoro | muore un operaio di Fca a Frosinone Sindacati | “Sciopero di otto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2019) Undi 40 anni è morto nello stabilimento di Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di. L’incidente è avvenuto nella notte nel reparto presse a freddo: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il lavoratore, residente in zona, stava spostando, insieme a un altro collega, un macchinario in funzione quando si è ferito mortalmente al collo. Inutile l’intervento del 118. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e sul posto si è recata anche la pm di turno, Valentina Maisto. La Fim, Fiom e Uilm di Cassino hanno dichiarato sciopero di 8 ore su tutti e tre i turni per l’infortunio mortale. “Serve un confronto sugli interventi – commentano Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil – sulla formazione, sulla salute e sicurezza nei ...

