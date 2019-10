Cassino | operaio Fca muore schiacciato da una pressa

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 1 ottobre 2019) È rimastoda unaa freddo durante il turno di lavoro. La tragica morte è avvenuta la notte scorsa nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano, nel Cassinate. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia diassieme alla Procura. Sul posto anche il magistrato Valentina Maisto. Avrebbe compiuto 40 anni tra pochi giorni Fabrizio Greco, l'di Pontecorvo che questa notte, poco dopo le 3, ha perso la vita nello stabilimento Fca. Secondo le prime ricostruzioni, il tecnico manutentore - da poco trasferito in quel reparto - stava agganciando uno stampo quando, per cause ancora da accertare, sarebbe rimastodallo stesso stampo sotto la. Il quarantenne sarebbe morto sul colpo. Sgomento tra lavoratori e i sindacati. Gli operai sono fuori dalla fabbrica e il turno di questa ...

