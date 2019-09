Formula 2 | Correa rifiuta l’amputazione del piede destro | il pilota pronto ad affrontare

Fonte : sportfair

(Di sabato 28 settembre 2019) Ilcoinvolto nell’incidente di Spa è perfettamente cosciente e ha deciso di non amputare il, preferendo l’operazione chirurgica Niente amputazione, Juan Manuelha deciso diuna lunga e complicata operazione per provare a recuperare la funzionalità della propria gamba destra. La famiglia delha diramato un altro comunicato sulle condizioni dell’americano, perfettamente cosciente adesso dopo il coma dei giorni scorsi. Trasferito in un altro ospedale di Londra specializzato in chirurgia ortopedica,adesso verrà sottoposto ad un intervento molto lungo, che affronterà con il solito coraggio e determinazione: “Juan Manuel è stato trasferito in un nuovo ospedale a Londra specializzato in chirurgia ortopedica, dato che l’attenzione si è ora spostata dai suoi polmoni agli arti inferiori. Juan Manuel è perfettamente ...

egitto86 : RT @Corriere: Formula 2, Correa fuori dal coma indotto: resta in gravi condizioni - infoitsport : Formula 2, Correa fuori dal coma indotto: resta in gravi condizioni - AvvMennillo : Formula 2, Correa fuori dal coma indotto: resta in gravi condizioni -