Luigi Di Maio e Giuseppe Conte | è già resa dei conti sulle tasse | il grillino svela il

Giorgia Meloni smonta Luigi Di Maio : "Ministro degli Esteri imbarazzante su Orban - regaliamogli una cartina" : "È imbarazzante sentire dal ministro degli Esteri, riferito al premier ungherese Viktor Orban, che non si può fare i sovranisti con il governo degli altri". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, stronca Luigi Di Maio che ha accusato il capo del governo di Budapest, intervenuto ad Atreju, di "

Luigi Di Maio : “Stabilizzare la Libia è una nostra priorità - ma no a interventi militari” : Il ministro degli Esteri Di Maio da Assisi ha annunciato che a giorni ci saranno novità importanti sui rimpatri: "Dobbiamo evitare che il susseguirsi di notizie di un possibile accordo sulla redistribuzione in Ue permetta ai trafficanti di uomini di convincere tanti disperati a salpare dalla Libia".Continua a leggere

Carola Rackete - Paola Nugnes contro Luigi Di Maio : "Lei a capo del M5s" : "Che bello se Carole Rackete fosse stata il capo politico del m5s!!". Paola Nugnes lancia una chiara frecciatina a Luigi Di Maio, ora non solo capo politico ma pure ministro degli Esteri del Conte bis. "Mi sarei aspettata, perché eravamo così, che avremmo portato le sue stesse precise parole con la

Luigi Di Maio lancia Stefania Proietti come candidata in Umbria : vacilla già il patto col Pd : Il governo sembra già scricchiolare, e il caso delle elezioni in Umbria altro non fa che minare i già fragili equilibri della maggioranza giallorossa. Dopo aver accettato un "patto Civico", entrambe le parti, M5s e Pd, non sono ancora soddisfatte. A versare benzina sul fuoco è lo stesso Luigi Di Mai

Luigi Di Maio - diktat al Pd : "Taglio parlamentari entro la metà di ottobre. Il governo? Non lo volevo" : Un governo che non esiste. Sotto attacco da parte di Matteo Renzi e, ora e soprattutto, anche da parte di Luigi Di Maio, il quale ha scritto una pesantissima lettera pubblicata sul Blog delle Stelle. Missiva in cui sì lancia il "Patto Civico" in Umbria, ma avverte anche il Pd su quale debba essere i

Luigi Di Maio - la profezia di Becchi si è avverata : "M5s nei verdi europei - ci siamo". Svolta rossa : La conferma arriva da Luigi Di Maio: i 5 Stelle stanno per entrare "nella grande famiglia dei verdi" all'Europarlamento. La grande mutazione del Movimento 5 Stelle è giunta dunque al traguardo: da mina vagante anche in Europa a costola della sinistra. La profezia di Paolo Becchi risale a qualche gio

Luigi Di Maio risponde a Di Battista sul Pd e apre al patto civico in Umbria : Luigi Di Maio risponde ad Alessandro Di Battista che ha messo in guardia il Movimento 5 stelle a proposito del Pd: “Qualcun altro dice: ‘non vi fidate del Pd’, ‘attenti’, ‘non fatevi fregare’ - scrive Di Maio sul Blog delle stelle -. Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! e in questo caso alla prova dei voti in parlamento. E la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari. Va fatto ...

Luigi Di Maio - "una poltrona per Di Battista". Allarme rosso nel M5s : come vogliono "normalizzarlo" : Non ha parlato per caso, Alessandro Di Battista. Il suo sfogo contro il Pd e l'invito al M5s a non fidarsi né di Renzi né dei dem "derenzizzati" ha agitato i vertici dei 5 Stelle, Luigi Di Maio in testa. Tanto più che lo stesso ex deputato, ormai battitore libero, giura che non sarà l'ultima volta:

Luigi Di Maio - alla Farnesina decidono tutto gli altri : la voce che trapela dal ministero : In Italia arriva Macron e il nostro nuovo ministro degli Esteri viene fatto accomodare nello stanzino delle scope. È una forzatura, ma poco ci manca. Mentre Mattarella e Conte incontravano il presidente francese, Luigi Di Maio era impegnato in un bilaterale con la Raggi, la sua pupilla. Siccome la s

Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera? Retroscena : Matteo Renzi telefona a Luigi Di Maio : Italia Viva preoccupa non solo il Pd, ma anche il Movimento 5 Stelle. I grillini, da "haters" per eccellenza di Matteo Renzi, in qualche maniera ad oggi se lo devono far andare bene. Una telefonata lo conferma. Per la prima volta - afferma Luigi Di Maio - l'ex premier lo ha chiamato. "È stata una pr

Il sindaco di Bibbiano ha denunciato gli autori di 147 post ed email offensive e minatorie - tra cui Luigi Di Maio : Il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, sospeso dal suo incarico e attualmente agli arresti domiciliari per il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulla gestione degli affidi di minorenni in provincia di Reggio Emilia, ha presentato una querela per 147 fra post sui

Luigi Di Maio “restiamo un polo alternativo - no alla tensione” : Luigi Di Maio “restiamo un polo alternativo, no alla tensione” La scissione operata da Matteo Renzi nel giorno del giuramento di viceministri e sottosegretari ha colto di sorpresa un po’ tutti. Dal Partito Democratico arrivano forti critiche, sia da ex renziani di ferro (con Alessia Morani in primis che chiamava all’unità e alla responsabilità), sia dai vertici del partito. Dario Franceschini è stato sicuramente il più ...