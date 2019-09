**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composi

**Migranti : Salvini indagato per sequestro - Tribunale ministri deciderà entro 90 giorni** : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri di Catania deciderà entro i prossimi 90 giorni se accogliere la richiesta di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la vicenda della nave Gregoretti della Guardia costiera. La composizione del Tribunale dei ministri è la stessa di quella che il 24 gennaio scorso aveva chiesto al Senato l’autorizzazione a ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persone - cosa è il Tribunale dei ministri : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – Il Tribunale dei ministri è una sezione specializzata del Tribunale ordinario competente per i reati commessi dal presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni (i cosiddetti ‘reati ministeriali”). Saranno i tre giudici di Catania Nicola La Mantia, Sandra Levanti e Roberto Corda, a occuparsi dell’indagine che vede indagato l’ex ...

Migranti : Salvini indagato per sequestro persona - Procura Catania chiede archiviazione : Palermo, 21 set. (AdnKronos) – La Procura di Catania,come apprende l’Adnkronos, chiede l’archiviazione per l’ex ministro Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per la nave ‘Gregoretti’ della Guardia costiera. Il fascicolo era stato aperto a fine luglio dalla Procura di Siracusa contro ignoti. La nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta con a bordo 115 Migranti. Il comandante ...

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo anche da Orban» : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Migranti - Conte sul palco Fratelli d’Italia raccoglie fischi : “Salvini isolato pure da Orban”. I militanti : “Elezioni” : Ospite in casa di Fratelli d’Italia per la tradizionale festa di Atreju, in una platea di militanti non certo politicamente vicina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ora sorretto da una maggioranza Pd-M5s-Leu più Italia Viva di Renzi, alla fine evita grandi Contestazioni. Anche se qualche fischio non è mancato soprattutto sui temi sui quali la platea di FdI è più intransigente, a partire da quello Migranti: “Questo ...

Conte sui Migranti : "Non darò tregua a Macron"<br>Salvini? "Pure Orban l'ha abbandonato" : Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ...

Migranti : Salvini - ‘Di Maio chiacchiera e sbarchi aumentano’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Mentre Di Maio chiacchiera gli sbarchi di clandestini proseguono senza sosta, in aumento del 30% rispetto all’anno scorso. Sindaci e governatori della Lega sono pronti a dire no ad ogni nuovo arrivo”. Lo afferma Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Salvini, ‘Di Maio chiacchiera e sbarchi aumentano’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sbarchi Migranti - il sospetto di Salvini : 'Conte ha svenduto i confini per qualcos'altro' : Zingaretti aveva annunciato che, in vista dell'intesa con il Movimento Cinque Stelle, il nuovo esecutivo giallorosso avrebbe tracciato una linea di discontinuità rispetto a quelle che erano state le politiche messe in atto. Il riferimento andava naturalmente a buona parte delle politiche sostenute dalla Lega e con discreta probabilità si riferiva anche e soprattutto al modo di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione. Non è un mistero che, con ...

Migranti : Salvini - ‘Conte ha calato braghe - faremo di tutto per bloccarli’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – Sui Migranti “Conte ha calato le braghe, ha riaperto i porti. faremo di tutto per bloccarli”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. “Non permetto che il primo Conte, il primo Renzi o il primo Di Maio di turno vanifichino un anno di lavoro. Godetevela finchè dura perchè prima o poi si vota, il giudizio degli italiani ci sarà e sarà netto”. L'articolo Migranti: Salvini, ...

Migranti - Conte rinnega (solo ora) la linea Salvini : “Non accetto la formula porti chiusi” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rinnega la linea imposta da Matteo Salvini al suo precedente governo in tema di Migranti: "Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di ‘porti aperti e porti chiusi’ e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali".Continua a leggere

Migranti - iniziato il dopo Salvini - Crimi avverte Ue : 'Redistribuzione o porti chiusi' : Da più parti è stato sottolineato, come il nuovo governo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, potrebbe far segnare un cambiamento di direzione rispetto ad alcune politiche, con particolare riferimento a temi scottanti come quelli dell'immigrazione. Con Salvini all'opposizione, si sta facendo strada l'ipotesi che i porti possano tornare ad essere nuovamente aperti per le organizzazioni non ...