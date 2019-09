Traffico Roma del 17-09-2019 ore 17 | 30

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24. PRUDENZA SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO PERCHÈ CI SONO DIFFICOLTÀ A CAUSA DELLA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA DA FIUMICINO ALL’AEROPORTO VERSO IL GRA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST, TRA IL ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 14 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DECIMA VERSO IL CENTRO. IN CITTA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE AFRICA E VIALE ASIA SEMPRE VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST DAL BIVIO CON LA A24 A VIA LA SPEZIA VERSO S.GIOVANNI. NEL QUARTIERE DON BOSCO MANIFESTAZIONE RICCA DI EVENTI IL 19 SETTEMBRE IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO, A PARTIRE DALLE 21 DI STASERA E FINO A CESSATE ESIGENZE ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 12 : 30 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO ALTRE CODE PER INCIDENTE TRA LA SALARIA E LA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E PER LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, PER LAVORI TRA VILLA SPADA E LA TANGENZIALE EST DUE GLI INCIDENTI IL PRIMO CON RALLENTAMENTI SULLA VIA CASILINA ALL’INTERSEZIONE CON VIA ANGELO ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI SULLA Roma FIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E COLOMBO MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE A TRATTI DA VIA CASAL DEL MARMO A VIA PONTINA ED ANCORA DALLA CASILINA AL BIVIO CON LA A24. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 09 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALL’APPIA ALLA TIBURTINA, SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA CASAL DEL MARMO ALLA Roma-FIUMICINO. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA TANGENZIALE CODE TRA IL ...

Traffico Roma del 17-09-2019 ore 08 : 00 : CODE SUL GRANDE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA MENTRE LUNGO L’ANELLO ESTERNO CODE ANCHE A CAUSA DI LAVORI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA. SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SI VIAGGIA A RILENTO SULLE ALTRE CONSOLARI SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE PER Traffico E ...

