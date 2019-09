Il Paradiso delle Signore 4 spoiler | il ritorno di Clelia Calligaris ed Elsa Tadini

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 13 settembre 2019) I dirigenti dell’ammiraglia Rai grazie agli ottimi ascolti ottenuti, il prossimo mese renderanno felici coloro che hanno seguito appassionatamene la soap Il. Le avventure del grande magazzino milanese torneranno a coinvolgere il pubblico nella nuova stagione autunnale, per far rivivere i mitici anni sessanta italiani. In attesa della messa in onda della prima puntata, i fan della serie TV si chiedono se del cast continueranno a far parte gli stessi attori. A tal proposito daglisi evince che ci sarà ildi due storici personaggi femminili. Si tratta di(Enrica Pintore) ed(Claudia Vismara), che stando a quanto dichiarato sul web non saranno presenti in tutte le scene. Il4: uscite di scena e ildi due personaggi femminili La fiction ambientata nel magazzino più famoso di Milano dopo aver ...

CloudyKant : RT @BeataVergineMa5: Matte', dimmi una sola nave 1 SOLA che non è sbarcata quando tu eri ministro. E finiscila, dai, pure Giobbe in Paradi… - viviana_manca : RT @BeataVergineMa5: Matte', dimmi una sola nave 1 SOLA che non è sbarcata quando tu eri ministro. E finiscila, dai, pure Giobbe in Paradi… - BeataVergineMa5 : Matte', dimmi una sola nave 1 SOLA che non è sbarcata quando tu eri ministro. E finiscila, dai, pure Giobbe in Par… -