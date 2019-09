Vegansexual | a letto con un carnivoro mai

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il veganesimo lo sappiamo ormai non è più soltanto una moda, ma uno stile di vita. E chi la carne la mangia ancora, spesso non riesce a comprendere completamente le motivazioni di così tanta convinzione e descrive i vegani come adepti di una 'setta'. Soprattutto quando viene a scoprire che tra le tante sottocategorie, esistono anche i vegani che mai farebbero sesso con un. Approfondendo il tema, emerge che questa nuova tendenza (neanche tanto nuova) del veganesimo che viene chiamata, tende a prediligere i rapporti sessuali tra vegani. E questo per una motivazione molto semplice, meno etica e più fisiologica: i carnivori puzzano perché si rimpinzano di carcasse di animali assassinati. La più categorica, riguardo al tema, è Ingrid Newkirk, profetessa del sesso green e fondatrice e presidente dell'organizzazione Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ...