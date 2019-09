Boxe | Irma Testa | “Il pugilato per me è passione Aiuto altre ragazze di Napoli a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019)ha vinto una settimana fa a Madrid la medaglia d’oro agli Europei nei 60kg. La campana ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove parla del suo grande amore per la: “Non è vero come ha scritto qualcuno in passato che io vinco perchè sfogo la rabbia presente dentro di me. Sono leggente, perchè per me laè esclusivamentee non una terapia da lettino di analisi per buttare fuori amarezze, cattiverie, dissapori e scontentezze. Laè il mio sport, è la mia vita. Salire sul ring mi procura ogni volta tanta adrenalina”. La 21enne campana racconta dei suoi esordi: “E’ stato un amore a prima vista, che mi ha trasmesso mia sorella Lucia, quando frequentava la palestra ed io avevo deciso che avrei seguito le sue orme. A quattordici anni ho abbandonatoper trasferirmi con la Nazionale ad Assisi, dove c’è il centro ...

