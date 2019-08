Dopo le critiche | Harry e Meghan abbandonano i jet privati per una tranquilla cena al pub

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019)essere stati al centro delle polemiche per aver utilizzato aereidurante i loro spostamenti, il principeMarkle optano per unaal pub. I duchi di Sussex si trovavano a Winkfield, un paesino nel sud-est dell’Inghilterra per una vacanza di due giorni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la coppia reale non è stata notata dagli altri commensali del Rose & Crown e si è goduta lain tranquillità. “Erano seduti con un segretario personale eha cullato Archie per la maggior parte del tempo. Nessun altro cliente li ha notati e, nonostante lo staff li avesse chiaramente riconosciuti, non hanno esagerato con il servizio”, ha dichiarato al Sun un cliente, “le controversie di cui sono stati protagonisti, è bello vedere che si comportano come persone ...

