Il principe George deriso per la danza classica | interviene Roberto Bolle

principe George incontra uomo condannato per torture/ Allarme a Kensington Palace : Il Principe George avvicinato da uomo condannato per torture: scatta Allarme a Kensington Palace. Famiglia Reale fa partire indagine su misure di sicurezza.

Baby George compie 6 anni. Scoppia la bufera : "In pubblico dovete chiamarlo principe" - : Mariangela Garofano Il principe George il 22 luglio compie sei anni e come per gli altri due figli, è stata Kate a immortalare il suo primogenito in una serie di scatti, pubblicati su Instagram. Tanti gli auguri per Baby George, tra cui quelli degli zii Harry e Meghan, criticati per l'eccessiva informalità Nel giorno del compleanno del principino George, primogenito di William e Kate, è arrivata puntuale una serie di foto del piccolo ...

Il principe George prende lezioni di tennis da Roger Federer : La vita di un principe non è certo quella di un comune cittadino. Così, può capitarti, a soli cinque anni, di prender lezioni dal terzo tennista più forte al mondo. È quello che è successo al piccolo George, che si è dilettato con la racchetta a scambiare qualche battuta con Roger Federer.A rivelarlo alla stampa è stata Anne Keothavong, capitano della British Fed Cup seduta accanto a ...

