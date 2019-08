Se non puoi sedurla | puoi sedarla Polemiche per la maglietta del vicesindaco

La maglietta shock del vicesindaco leghista : "Se non puoi sedurla - puoi sedarla" : Loris Corradi ha esibito la scritta sul palco della festa del paese, vicino a Verona. La protesta sui social e la risposta di un'amministratrice leghista: "Le donne non ridono, neanche quelle del suo partito"

Cara ‘Bestia’ - ora ti sei inceppata : c’è qualcosa che non puoi manipolare : di Giovanni Papa Cara “Bestia”, dopo 30 anni che vivo professionalmente il mondo It non avrei mai creduto di scrivere direttamente a un programma che, per quanto performante in talune situazioni, resta pur sempre un programma. Avere la capacità di combinare un sostanziale casino – modificando in modo repentino il corso di un governo che, a dispetto di una scriteriata legge elettorale, altro non avrebbe dovuto fare se non seguire la linea ...

10 gadget a forma di cactus che non puoi non avere : I cactus piacciono a tutti: sempreverdi, molto ornamentali e facili da coltivare anche se si ha il pollice nero, sono perfetti per chi non ha tanto tempo da dedicare al giardinaggio. Anche la versione inanimata, quella di gadget e accessori tecnologici con le fattezze del cactus, va bene per chi non ha il pollice verde ma semmai l’indice geek (sempre appoggiato sullo schermo di uno smartphone o su un mouse). Abbiamo selezionato nella gallery in ...

Liam Hemsworth rompe il silenzio sulla rottura con Miley Cyrus : “non puoi capire cosa si prova” : Per Liam Hemsworth non è facile affrontare la fine della rottura con Miley Cyrus. L'attore, intercettato da Daily Mail Australia ha spiegato di non sentirsela di parlare di questo argomento. Intanto, la cantante si sta godendo una rilassante vacanza sul Lago di Como ed è stata paparazzata mentre bacia Kaitlynn Carter. Sui social, poi, ha litigato con l'ex marito di lei, Brody Jenner.

Svezia. In pantaloncini e top sul bus - autista fa scendere 19enne : “non puoi vestirti così” : Amanda Hansson, una ragazza svedese di diciannove anni, ha raccontato su Facebook quanto le è accaduto su un autobus di Malmö. La giovane sarebbe stata allontanata da un autista perché a suo dire poco vestita. Faceva caldo e lei aveva indossato dei pantaloncini e un top: a difenderla sull’autobus alcuni musulmani.Continua a leggere

Autismo - “genitori senza aiuti per gestire i figli con questi disturbi. Se non puoi pagare cure private hai solo dieci ore di terapia al mese” : Pregiudizi, mancanza di assistenza adeguata, sostegno scolastico insufficiente e strumenti di inclusione sociale inadeguati. Questa è la situazione in cui si trova chi ha un familiare con disturbi dello spettro autistico, una sindrome che colpisce tra le 300mila e il mezzo milione di persone in Italia. Il dato esatto finora non è stato certificato da nessun ente o associazione perché non tutti i casi, soprattutto i meno gravi, vengono ...

Twerking Miley Cyrus è ufficialmente tornata - non puoi perderti questi video : HOT The post Twerking Miley Cyrus è ufficialmente tornata, non puoi perderti questi video appeared first on News Mtv Italia.

Tour de France 2019 - Thibaut Pinot : “La Planche des Belles Filles è un vero test - non puoi nasconderti perché è molto difficile” : Primo vero banco di prova per i pretendenti al trono finale al Tour de France: molto attesi saranno i corridori Francesi, su tutti Thibaut Pinot, che dopo il terzo posto nel 2014 non ha particolarmente brillato, con tanto di ritiri nel 2016 e nel 2017. Oggi, a La Planche des Belles Filles l’occasione per iniziare col piede giusto l’edizione 2019 e puntare alla classifica generale. Il transalpino ha però affermato a cyclingnews.com: ...

Cara mamma - se vuoi puoi venire ma non ci manchi tutti i giorni : Cara mamma, mi manchi anche tu e scusa se non ti ho risposto ma stavo facendo la doccia. Dopo non ti ho risposto perché stavo facendo il bagno. Poi non ti ho risposto perché ero in canoa. Poi mi hai videochiamato ma non ho sentito. Poi quando mi hai scritto ero in sala giochi. Poi mi si è scaricato

non puoi lottare contro chi è più forte! Gianluca Vialli parla del tumore : Gianluca Vialli è stato un vero campione, un campione che tutti hanno amato sotto il profilo sportivo e che continuano ad amare come uomo. Un grande. Di recente Gianluca Vialli è tornato a Cremona, nella sua città natale, davanti al Museo del Violino, ospite della ‘Compagnia delle griglie’ e quale testimonial del progetto Mec2019. L’ex attaccante della Sampdoria e della Nazionale Italiana ha accettato con onore il ruolo di ambasciatore di ...

NBA – Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler : “non puoi vestire la maglia n°3 nè usare il mio armadietto” : Dwyane Wade dà il benvenuto a Miami a Jimmy Butler: la leggenda degli Heat gli proibisce di usare la sua maglia e il suo armadietto! Jimmy Butler ha deciso di lasciare i Sixers e provare una nuova avventura in quel di Miami. L’ex stella di Philadelphia, nonostante l’ottima stagione pasata nella ‘Città dell’amore fraterno’, ha preferito cambiare aria, accordandosi per un quadriennale da 142 milioni di dollari. Butler sarà la stella della ...

L’aut aut di Toti : ripartire da primarie o strade si separano. Gelmini : “non puoi imporre ricette” : "Se in questo partito siamo disponibili a far rientrare tutti come eravamo capaci una volta, a mettere i gazebo nelle piazze e far venire i cittadini a chiedere di dare un giudizio su di noi, io credo che si possa ripartire. Chi vince vince e lealmente lo sosterremo tutti. Chi pensa che questo non sia possibile, lo dica subito perche' io penso che le strade si separeranno". Con queste parole il coordinatore nazionale di Forza Italia Giovanni ...

Tommaso Paradiso : "Salvini? non puoi predicare bacioni e poi fare il bullo. Temo la metà bestiale dell'uomo" : “All’inizio volevamo autoghettizzarci come indie, avevamo gli stivaletti e i pantaloni stretti, frequentavamo certi locali e persone. Le canzoni dovevano essere in un certo modo, i suoni sozzi e lo stile così così. Poi abbiamo capito che volevamo essere liberi”. Nati come gruppo indie, i Thegiornalisti contano adesso milioni di visualizzazioni su YouTube e il bacino del loro pubblico si è allargato e ha ...