Migranti si gettano da Open Arms | scene di disperazione a bordo | Spagna offre porto

Open Arms - la Spagna offre un suo porto sicuro : “Inconcepibile la risposta di Salvini”. Migranti si gettano in mare dalla nave : La Procura valuta la relazione degli ispettori saliti sulla nave. Nel Mediterraneo anche la Viking con 356 Migranti

Migranti : naufraghi si gettano da Open Arms in acqua - recuperati in due : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.

Migranti : naufraghi si gettano da Open Arms in acqua - recuperati in due : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l’Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo. L'articolo Migranti: naufraghi si gettano da Open Arms in acqua, recuperati in due sembra essere il primo su SPORTFAIR.