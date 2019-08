Funerali a porte chiuse e Diabolik resta solo La moglie | Disertiamo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Tiziana Paolocci Il Tar boccia il ricorso dei familiari: niente esequie pubbliche per ragioni di sicurezza Fabizio Piscitelli se n'è andato sei giorni fa. Ma la partita per, il capo degli Irriducibili della Lazio, non è ancora conclusa e si gioca su più campi. Da una parte quello delle indagini: la Dda e la squadra mobile di Roma cercano di dare un nome al killer, che mercoledì scorso ha puntato una pistola alla nuca dell'ultrà, seduto in una panchina al parco degli Acquedotti e ha fatto fuoco su commissione, spinto da un mandante o più mandanti, per affari probabilmente legati al mondo della droga italiana e straniera, forse albanese. Ma lo scontro più duro in queste ore è tra il questore Carmine Esposito e la famiglia della vittima. Il primo venerdì scorso ha firmato un'ordinanza che impone per l'ex leader degli Irriducibili«in forma strettamente ...

