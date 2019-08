Il M5s si ricompatta E in molti sperano che Conte non esca di scena

Fonte : agi

(Di sabato 10 agosto 2019) Il Movimento 5 stelle reagisce e dichiara guerra all'ormai ex alleato Matteo Salvini, colpevole di "tradimento" per aver 'strappato' e aperto 'de facto' la crisi di governo. All'indomani del 'conclave' dei 'big' con Davide Casaleggio a Roma, Luigi Di Maio in un post diffuso in mattinata annuncia che il Movimento si èto attorno alla proposta di chiedere il via libera al taglio dei parlamentari e poi il voto. Il capo politico del M5s, tanto per mettere i puntini sulle 'i', fa anche i nomi di coloro che condividono la linea: oltre a Casaleggio, anche Alessandro Di Battista e Max Bugani (che nei giorni scorsi aveva lasciato l'incarico nella segreteria di Di Maio, a Palazzo Chigi). Il vice premier M5s poi accusa il collega leghista di aver agito mosso da "egoismo". "Ora potrà tutelare Autostrade" e le altre lobby, attacca. Quattro ore dopo Di Maio, parla Beppe Grillo. ...

