Squalo bianco avvistato dalla spiaggia | bagnini ordinano ai bagnanti di uscire dall’acqua

Usa - Squalo bianco avvistato sulla spiaggia di Newcomb Hollow : Si sono vissuti momenti di paura mercoledì 31 luglio sulla spiaggia di Newcomb Hollow, nel Massachusetts, precisamente nella zona di Wellfleet, negli Stati Uniti, dove a poca distanza dai bagnanti è stato avvistato un grosso squalo bianco. La foto che immortala il grande animale quasi a riva, è stata scattata da Wayne Davis, ed è diventata immediatamente virale. Fortunatamente nessun bagnante è rimasto ferito dallo squalo, che stava nuotando ...

Come nel film di Spielberg : l’enorme Squalo bianco attacca la barca dei pescatori. Il video mette i brividi : La scena non può non ricordare il celebre film di Steven Spielberg, Lo squalo. Al largo del New Jersey, alcuni amici sono stati “attaccati” da un grosso squalo bianco di circa 5 metri. L’animale ha puntato la sacca delle esche, seminando il panico. video Facebook/Jeff Crilly L'articolo Come nel film di Spielberg: l’enorme squalo bianco attacca la barca dei pescatori. Il video mette i brividi proviene da Il Fatto ...

