Autonomia | Toti | ' è una cura per Italia non malattia' 2

Autonomia : Toti - 'è una cura per Italia non malattia' : Roma, 29 lug. (AdnKronos) - "Solo le materie che prevede la Costituzione possono essere oggetto di Autonomia differenziata quindi non mi pare un atteggiamento particolarmente eversivo quello di seguire la Carta costituzionale. Chi dice che l' Autonomia differenziata spaccherà il Paese, in due, in tre

Autonomia : Toti - ‘è una cura per Italia non malattia’ : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – “Solo le materie che prevede la Costituzione possono essere oggetto di Autonomia differenziata quindi non mi pare un atteggiamento particolarmente eversivo quello di seguire la Carta costituzionale. Chi dice che l’Autonomia differenziata spaccherà il Paese, in due, in tre, in quattro dovrebbe rendersi conto che il Paese ha già diverse velocità e non è colpa dell’Autonomia ma semmai di ...