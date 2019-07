La prof che offese Cerciello aggredì in passato un militare

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Angelo Scarano Laessoressa che esultò per la morte del carabiniereRega una voltaverbalmente unin uniforme in un supermercato "Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza". Così aveva scritto su Facebook un'insegnante novarese di 51 anni, Eliana Frontini. La donna, dopo la bufera scatenata e le furenti reazioni della politica, ha provato a correggere il tiro scusandosi. "Ho commesso un errore gravissimo, me ne sono resa conto appena ho cliccato su invia, ma ormai il danno era fatto. Ho scritto una cavolata, non c'è nulla da dire. Mi sono lasciata guidare dalla sensazione che spesso le forze dell'ordine non intervengono quando serve, quando una donna è maltrattata o peggio, si muovono solo quando ormai è troppo tardi. Voglio chiedere scusa a tutti. In particolare a chi era vicino ale ...

