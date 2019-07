Formula 1 | Max Verstappen non si monta la testa | “non penso al Mondiale | lotterò gara per

Formula 1 - Max Verstappen tira un sospiro di sollievo : “fortunatamente abbiamo risolto il calo di potenza…” : Il pilota olandese ha parlato in conferenza stampa del problema occorso in Q2, risolto per fortuna dai suoi meccanici Non solo Vettel, anche Max Verstappen ha dovuto fare i conti con un calo di potenza della sua vettura nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. Il pilota olandese ha avvertito via radio il suo muretto durante la Q2, lamentando un problema al turbo della monoposto numero 33. Lapresse Rientrato subito ai box, i meccanici ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

Formula 1 – Contatto Leclerc-Verstappen - Rosberg non ha dubbi : “Max ha volutamente allungato per buttarlo fuori pista” : Nico Robserg analizza quanto accaduto domenica a Spielberg: il parere dell’ex pilota tedesco sul Contatto Verstappen-Leclerc Fa ancora discutere quanto accaduto domenica pomeriggio al Red Bull Ring. La vittoria di Verstappen dopo il sorpasso su Leclerc e la lunghissima attesa per scoprire la decisione dei commissari sull’investigazione della manovra dell’olandese della Red Bull hanno reso il Gp d’Austria ...

Formula 1 - Jos Verstappen ammette : “se avessero tolto la vittoria a Max in Austria - ecco cosa avremmo fatto” : Il padre del pilota olandese ha parlato del contatto tra il figlio e Leclerc in Austria, esprimendo il proprio punto di vista Jos Verstappen applaude i Commissari di Gara dopo la decisione di confermare la vittoria al figlio in Austria, arrivata grazie ad una sportellata rifilata a Leclerc e giudicata regolare. Photo4/LaPresse Il padre del pilota olandese non ha nascosto la propria soddisfazione, svelando anche l’eventuale reazione ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Austria di Formula 1 : Dopo otto vittorie della Mercedes, la Red Bull è riuscita a vincere la sua prima gara del Mondiale con il ventunenne olandese

Formula 1 - Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull : il manager di Max rivela una clamorosa clausola : Il manager del pilota olandese ha ammesso la presenza di una clausola liberatoria nel contratto con la Red Bull, senza spingersi oltre Max Verstappen potrebbe negoziare il proprio addio alla Red Bull già dopo l’estate, senza attendere la naturale scadenza del suo contratto fissata per il 2020. photo4/Lapresse Secondo quanto riferiscono infatti i media spagnoli, all’interno del contratto che lega il classe ’97 al team di ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘stoppa’ Max Verstappen : “vi svelo cosa ho dovuto proibirgli di fare” : Il consulente della Red Bull ha ammesso di aver proibito a Max Verstappen di provare una MotoGp Helmut Marko deve tenere a bada Max Verstappen, che continua a non fare mistero della sua passione per la MotoGp. In passato l’olandese aveva rivelato di voler provare uno dei mostri della classe regina, venendo però stoppato dal super consulente della Red Bull. photo4/Lapresse Un botta e risposta riproposto anche in questi ...

Formula 1 – Senti Max! Che frecciata di Verstappen a papà Jos : “il pilota sono io non lui” : Max Verstappen prende le distanze da papà Jos: che affondo del pilota olandese della Red Bull al padre La stagione 2019 di Formula 1 non ha regalato finora alla Red Bull e ai suoi piloti le soddisfazioni desiderate. Max Verstappen sta affrontando un periodo complicato e duro dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, che facevano sperare in una bellissima lotta a tre per il Mondiale di F1. Negli ultimi tempo si parla tanto di un ...

Formula 1 - Max Verstappen tra presente e futuro : “passare alla Mercedes? Posso dire che…” : Il pilota della Red Bull ha parlato del proprio futuro, nel quale potrebbe esserci la Mercedes Le sue prestazioni sono cresciute in maniera inversamente proporzionale agli errori, drasticamente calati ormai da qualche tempo. Max Verstappen è notevolmente maturato, grazie ovviamente alle battute a vuoto commesse negli scorsi anni. Photo4/LaPresse Adesso è un pilota veloce e consistente, tanto da attirare l’attenzione della Mercedes ...