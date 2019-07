Inter | il Napoli avrebbe messo Icardi nel mirino

Calciomercato Napoli News/ Betis - Interesse per Milik ma... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei.

Calciomercato 25 luglio giovedì : Inter - blitz per Lukaku. Icardi-Napoli - si può. Juve - via alle cessioni. Cagliari su Defrel : Calciomercato 25 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 25 luglio. Inter– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, oggi l’Inter potrebbe volare a Londra per cercare di piazzare l’affondo decisivo per Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha una valutazione di circa 80 milioni di euro, cifra che l’Inter proverà a far scivolare al ribasso. […] L'articolo Calciomercato 25 luglio ...

Hysaj - l’agente tuona : “Il suo tempo al Napoli è finito! Il club deve sapere per evitare problemi in futuro. Parlerò con Giuntoli a Dimaro : tante squadre Interessate…” : Futuro Hysaj, le parole dell’agente Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, è intervento A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, ecco quanto ha dichiarato riguardo i suoi assistiti ed in particolare sul futuro di Hysaj: “Tra stasera e domani andrò a Dimaro, per parlare con i miei assistiti e per fare il punto della situazione. Vado lì per capire come si stanno trovando Di Lorenzo e Mario Rui ...

Cannavaro : “Sarri ha tradito Napoli? Mi fa più effetto vedere Conte all’Inter…” : Napoletano di nascita, ha giocato per le squadre più forti in Italia ma il suo trofeo più importante è senza dubbio il Mondiale 2006 con la Nazionale, da capitano e protagonista indiscusso, tanto da meritarsi il Pallone d’Oro. Fabio Cannavaro, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha deciso di sbarcare in Cina per intraprendere la carriera di allenatore sotto il suo ‘mentore’ Marcello Lippi. Ma è tornato a parlare di ...

Inter - retroscena Barella sul mercato : “Vi spiego perché ho rifiutato Napoli e Roma” : Interessante e lunga Intervista esclusiva del Corriere dello Sport al nuovo centrocampista dell’Inter Nicolò Barella. Ha parlato di tanti argomenti l’ex calciatore del Cagliari: dalle sue passioni al passato, alla famiglia e agli obiettivi personali e di squadra. Il passaggio più importante è quello legato al mercato, con la scelta dell’Inter dopo i rifiuti di Napoli a gennaio e Roma poco prima di firmare coi nerazzurri. ...

Da Milano – Icardi - Inter pronta a fare uno sconto al Napoli per non darlo alla Juve! : Inter, caso Icardi Il Giornale si sofferma sulla situazione Icardi ne parla Gianni Visnadi. Ecco quanto si legge sul quotidiano. Il centro dell’estate nerazzurra è Mauro Icardi: senza i soldi della sua cessione, tutto diventa più difficile. L’Inter vuole 70 milioni. Chi può o pensa di pagarli? Non la Juventus, seduta sulla riva del Po ad aspettare che le polemiche milanesi gli consegnino il centravanti a prezzo di saldo ...

Gazzetta : Icardi apre al Napoli - ma per meno di 60 milioni l’Inter è pronto a tenerlo : Dal vertice in casa Inter tra la dirigenza e Conte, sono uscite molte novità su quali saranno le prossime mosse di mercato. Innanzitutto svanisce l’ipotesi Lukaku. Zhang ha fatto sapere che non è disposto a spendere gli 83 milioni richiesti dallo United per il calciatore. Marotta ha commentato le parole di Conte sulla mancanza della squadra di elementi in attacco confermando la massima sintonia tra la società e il tecnico «È stato un ...

Solo Inter e Napoli possono spendere sul mercato. Juve ai limiti della sostenibilità : Sul Corriere della Sera Economia la rielaborazione di uno studio di Calcio & Finanza. In base all’analisi della sostenibilità dei bilanci dei cinque club più ricchi della Serie A, si fanno le pulci al mercato possibile di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma. Il fattore che determinerà le strategie del calciomercato è la percentuale tra costo della rosa e ricavi. Se la percentuale è tra il 50 e il 70% allora si potrà procedere a nuovi ...

Napoli - il sogno Icardi prende forma : Interviene Ancelotti - i dettagli : Icardi Napoli- Il Napoli sarebbe pronto ad affondare il colpo Icardi in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport” e come evidenziato anche da “Sportmediaset“, il club partenopeo sarebbe pronto a mettere le mani sull’attuale centravanti dell’Inter. De Laurentiis starebbe valutando la possibilità di sorpassare la Juventus e di puntare ...

Inter - De Laurentiis sarebbe pronto a portare Icardi al Napoli : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto dal mistero. Quest'oggi il centravanti argentino tornerà ad allenarsi da solo alla Pinetina, dopo il week end trascorso con la moglie e agente, Wanda Nara. L'Inter ha deciso di tenerlo fuori dalla tournée in Asia, a differenza di quanto successo con Radja Nainggolan, per consentirgli di svolgere un lavoro specifico che gli permetta di ritornare in condizione. Durante il ritiro a Lugano, ...

