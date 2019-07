Alto Adige | precipitano nel burrone tornando dal lavoro in malga | morte due ragazze

Terribile incidente d’auto in Alto Adige : dopo un volto di centinaia metri muoiono due giovani donne : Stavano rientrando a casa dopo la fine del loro turno di lavoro in una malga sulle montagne dell’Alto Adige, ma a casa non sono mai arrivate. Due giovanissime hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella prima serata di ieri in Val Ridanna, una laterale della Val d’Isarco, nell’Alto Adige settentrionale. Secondo una prima ricostruzione, le quattro donne avevano da poco concluso il ...

Meteo - sole e caldo in Alto Adige : superata la soglia di ozono : Il caldo torrido di questi giorni sta portando non solo un aumento della temperatura e dell’insolazione, ma anche la crescita delle concentrazioni di ozono nell’aria: ieri sera (23 luglio) la soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo è stata infatti superata in 3 delle stazioni di misura presenti in Alto Adige. A Egna, alle ore 22, la concentrazione oraria risultava essere di 181 µg/m³, a Cortina sulla strada del vino la ...

Clima - Alto Adige : i dati delle stazioni meteo raccolti in un’app : La app di Eurac Research permette di consultare in modo semplice e veloce i dati messi a disposizione dall’Ufficio idrografico provinciale. La stazione meteo di Senales Teufelsegg si trova a 3.035 metri di quota. Lì nel 2017 la neve si era già sciolta a fine maggio, nel 2018 a inizio giugno, mentre quest’anno si registra ancora un metro e mezzo di neve a luglio inoltrato. Altezza della neve al suolo, durata del soleggiamento, temperatura ...

Maltempo Alto Adige - tempesta Vaia : raccolta metà degli alberi schiantati : 1,5 milioni di metri cubi di legname schiantato su 5.918 ettari di territorio, pari all’1,7% della superfice boschiva totale dell’Alto Adige. Questo il bilancio aggiornato dei danni provocati dalla tempesta Vaia che, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre, ha colpito la Provincia di Bolzano con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 130 km/h. La Ripartizione foreste ha pubblicato un Report aggiornato con 68 pagine che sviscerano nei ...

Maltempo in Alto Adige : torna la neve sulle montagne nel cuore dell’estate : sulle montagne dell’Alto Adige è ritornata la neve: sono imbiancate le vette più alte nella zona di Solda, in Alta Val Venosta. Fiocchi di neve si sono accumulati nell’area del rifugio Madriccio, punto di partenza per le escursioni di alta montagna nel gruppo dell’Ortles-Cevedale, a 2.850 metri. Lo zero termico è sui 3.100 metri. Si registra nebbia e qualche fiocco anche ai 2.757 metri del passo dello Stelvio. In calo le ...

Maltempo in Alto Adige - resta chiusa la strada statale per il Passo Lavazè : ”Il Maltempo che si è abbattuto sull’Alto Adige nel weekend ha provocato danni e disagi in tutto il territorio. E´ stata colpita in particolare la zona di Passo Lavazè. Attualmente a strada statale (620) è ancora chiusa perché si sono resi necessari vari interventi a causa degli alberi caduti e degli smottamenti”. Lo comunica la Provincia autonoma di Bolzano. ”Sono al lavoro – spiega il direttore di ripartizione ...

Maltempo - vento forte e fulmini in Alto Adige : raffiche a 114 km/h e oltre 4mila saette : Forti raffiche di vento si sono registrate in Alto Adige: decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutta l’area per alberi caduti e danni. La zona più colpita da precipitazioni e forti raffiche è stata la Val d’Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia. Durante la tempesta Vaia dell’ottobre 2018 – ha reso noto il meteorologo Dieter ...

Temporali in Alto Adige : registrati 2.900 fulmini : Lunedì in Alto Adige sono stati registrati almeno 2900 fulmini: lo rende noto il meteorologo Dieter Peterlin. Nuovi Temporali sono attesi questa settimana con temperature in calo. Nel mese di giugno si sono registrati numerosi Temporali di diversa intensità: piogge intense sono cadute su Silandro, Bressanone e Vipiteno, mentre a Bolzano, Merano e Brunico è caduta la metà della pioggia normalmente registrata. L'articolo Temporali in Alto Adige: ...

In Alto Adige caldo eccezionale - superata la soglia di ozono : Con l’aumento della temperatura e dell’insolazione negli ultimi giorni in Alto Adige sono salite le concentra­zioni di ozono. Nella giornata di domenica 30 giugno è stata superata la soglia di informazione di 180 µg/m³ presso quattro stazioni di misura , e precisamente: a Egna alle 22 e alle 23 (massima concentrazione oraria 182 µg/m³), a Laives alle ore 21 (concentrazione oraria 182 µg/m³), a Cortina sulla strada del vino (campo sportivo) dalle ...

Meteo Alto Adige : Giugno torrido - mai così caldo dal 2003 : Con un valore di +39,9°C alla stazione di San Martino in Passiria quest’anno si è registrato il secondo giorno più caldo mai registrato nel mese di Giugno dall’inizio delle misurazioni Meteo in Alto Adige. La minima del mese è stata registrata il 1° Giugno alla stazione di Monguelfo con un valore di +3,3°C. Il mese appena concluso è stato il secondo più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1850. Solo nel 2003 ...

Caldo record : 40 gradi in Alto Adige : 21.50 Caldo record in Alto Adige dove si sono sfiorati i 40 gradi. La località più calda è stata San Martino in Passiria, dove sono stati misurati 39,9 gradi, mentre nella vicina Merano termometro si è fermato a 39,8 gradi. Anche a Bolzano, sono stati superati i 39 gradi. Il vecchio record di giugno era di 39,2 gradi misurati il 28 giugno 2005. Il record assoluto, fissato l'11 agosto 2003, a 40,1 gradi a Termeno. E oggi a Mozzecane nel ...