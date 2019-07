Ciclismo | 3a cronoscalata Bologna-San Luca | 250 concorrenti | ospite d’onore | super Mario

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019) Torna la corsa più corta del mondo, torna la regina delle cronoscalate, 2200 metri per percorrere la mitica scalata-San. Sulle stesse strade percorse dai professionisti nella cronometro inaugurale del Giro d’Italia 2019, in una velata serata, si è svolta una interessante kermesse di, organizzata dalla polisportiva Villa Fontana di Medicina (BO) assieme al comitato della Federdi. La giornata era molto ambita dai corridori emiliano-romagnoli vista l’assegnazione per le categorie agonistiche dei titoli regionali diper Allievi, Juniores e Under 23.d’onore della serata, il campione mondiale di Zolder 2002,Cipollini. Re Leone, Cipollini si è cimentato nella scalata fino al Santuario alla madonna del San, fino a quando terminata l’ascesa, erano pronti ad accoglierlo i tanti ragazzi e ragazze per chiedere ...

AndrewRussel15 : RT @bikenewsPhoto: Team F.lli Giorgi protagonista alla Cronoscalata Bologna San Luca #cronoscalatasanuca #bikenews #ciclismogiovanile #cycl… - bikenewsPhoto : Team F.lli Giorgi protagonista alla Cronoscalata Bologna San Luca #cronoscalatasanuca #bikenews #ciclismogiovanile… - GiovanniMario12 : RT @RaiSport: ???Oggi cronoscalata da #Chiuro a #Teglio, con “l’aliena” @AvVleuten che potrebbe incrementare il suo vantaggio in classifica.… -