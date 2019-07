Lega | Salvini | “Savoini non invitato da me Non so cosa ci facesse a quel tavolo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) “Scusate il ritardo, stavo nascondendo i rubli sotto il cuscino”. Così, con una battuta, Matteoapre la conferenza stampa al Viminale con i gestori delle discoteche italiane. “A che titolo partecipò Savoini all’incontro con il ministro dell’Interno russo di ottobre? Ma che ne so, chiedetelo a lui, con me c’è sempre tanta gente”. All’incontro di pochi giorni fa a Villa Madama con Putin, Savoini era presente in quantoda lei? “No, no – ribatte– pubblicherò tutti i documenti che attestano chi viaggiò con me” garantisce il leader della. Poi bolla come “ridicola” l’inchiesta avviata ieri dalla Procura di Milano e che vede proprio il suo ex portavoce Gianluca Savoini, indagato per corruzione internazionale. “La trattativa portata avanti con i russi da Savoini e di cui ...

lauraboldrini : Dopo lo scoop de L'Espresso e l'audio di Buzzfeed la Procura di Milano ha aperto un fascicolo di inchiesta per il r… - lauraboldrini : La Lega ha sottratto 49 milioni di euro ai cittadini italiani e, in più - dice #BuzzFeed - un collaboratore di Salv… - giannigipi : 'È solo gossip.' 'Sono pettegolezzi.' 'Se non fosse un fake ci sarebbe un'indagine, pidiota.' Piccola raccolta di…