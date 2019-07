ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Laha deciso di mettere in vendita la suadi, in provincia di Varese. L’immobile, i cuidierano entrati nell’inchiesta sulla gestione dei fondi della Lega per cui sono stati processati anche Umbertoe il figlio Renzo, è ora sul mercato al prezzo di 430.000 euro. Si tratta della storica casa in stile liberty, dove si sono svolte negli anni centinaia di riunioni politiche. Il fondatore del Carroccio si trovava in questa abitazione quando è stato colto da un malore lo scorso 12 febbraio. Si tratta di una unifamiliare, costruita nei primi del ‘900, con 400 metri quadrati di superficie distribuiti su quattro livelli, a cui si aggiungono più di 2.000 metri quadri di giardino, nel quale si trova un piscina con vista panoramica. C’è anche un campo da pallacanestro. La struttura ha diversi dettagli che ne ...

Noovyis : (La famiglia Bossi vende la villa di Gemonio. I lavori di ristrutturazione finirono nell’inchiesta sui fondi della… - Cascavel47 : La famiglia Bossi vende la villa di Gemonio. I lavori di ristrutturazione finirono nell’inchiesta sui fondi della L… - bossi_luigi : RT @patriziagatto3: Vi chiedo massima condivisioneeeeeeee per favore????????chi può donare il midollo lo faccia per favore ?????????????? https://t.co… -