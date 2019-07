Cagliari | il neo-sindaco Paolo Truzzu resta anche consigliere regionale Radicali | “È

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2019) È stato elettodia metà giugno, ma a febbraio eraentrato a far parte del consigliosardo. Dopo quello di Christian Solinas, il governatore che ha mantenuto per oltre due mesi l’incarico di senatore, in Sardegna c’è un secondo caso di incompatibilità che riguarda il primo cittadino. “I suoi due incarichi – sottolinea l’osservatorio civico Openpolis – non si possono svolgere contemporaneamente, ma le dimissioni non arrivano”. La vicenda è statasegnalata in un ricorso depositato presso il Tribunale civile didal Comitato nazionaleItaliani. Ma dal diretto interessato arriva l’annuncio. “Mi dimetterò sicuramente, entro il mese di luglio”, assicura a ilfattoquotidiano.it il primo cittadino, spiegando che ciò non è ancora accaduto per via del ritardo nella proclamazione dei consiglieri comunali eletti a ...

