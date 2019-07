huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una donna affetta dadiagnosticata, a causa della quale è iscritta alle categorie protette, che lavora come cassiera in un supermercato Eurospin, e che è madre di un ragazzino di 11 anni, si è vista recapitare nei giorni scorsi una lettera di licenziamento. Il motivo sarebbe dovuto al fatto che, con l’aggravamento della, ha superato i seidi congedo per. La vicenda - avvenuta al supermercato Eurospin di Vinci, in provincia di Firenze - ha provocato una forte indignazione tra i colleghi e i sindacalisti hanno indetto uno sciopero per il prossimo 11 luglio.L’iniziativa è stata annunciata oggi dalla Filcams-Cgil dell’Empolese-Valdelsa, che ha organizzato un incontro con la stampa alla presenza della lavoratrice, a cui hanno preso parte anche il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, e il sindaco di ...

HuffPostItalia : Malata di sclerosi multipla e con un figlio, licenziata dopo 6 mesi di malattia - pissi_marini : RT @HuffPostItalia: Malata di sclerosi multipla e con un figlio, licenziata dopo 6 mesi di malattia - giancarlofelic1 : RT @HuffPostItalia: Malata di sclerosi multipla e con un figlio, licenziata dopo 6 mesi di malattia -