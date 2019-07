Daniela Santanché contro Patrizia Groppelli Fenomeni con i soldi degli ex

Belve (Nove) - Daniela Santanchè rivela : “Ho odiato moltissimo mio padre. Mai un ‘brava’ detto da lui” : Daniela Santanchè , ospite dell’ultimo appuntamento di ‘ Belve ’, il programma della giornalista Francesca Fagnani in onda sul Nove venerdì 21 giugno alle ore 23,15, sveste i panni politici e rivela il difficile rapporto con il padre: “Il nostro era un rapporto conflittuale. È brutto quando già alla nascita sai di essere una delusione, per una fessura nel corpo che ti rende femmina. Ho passato molta parte della mia vita a cercare ...

Daniela Santanchè ad Agorà : "Luigi Di Maio un ragazzotto che non ne ha azzeccata una" : "Luigi Di Maio è un ragazzotto molto volenteroso ma sul lavoro finora non ne ha azzeccata una". Daniela Santanchè , ospite di Serena Bortone ad Agorà , su Raitre, ha stroncato il vicepremier grillino: "Devo dare ragione a Maurizio Martina", continua la pasionaria di Fratelli d'Italia: "Parlo da impren

L'aria che tira - Daniela Santanché sfida Matteo Salvini : "Rixi? Adesso tiri fuori le palle" : Daniela Santanché si è subito schierata in difesa dell'ormai ex viceministro leghista Edoardo Rixi, pochi minuti dopo la condanna del tribunale di Genova e l'immediato fiume di accuse partite dalla parte grillina del governo. "È vergognoso - ha detto la deputata di Fratelli d'Italia a L'aria che tir

Daniela Santanchè senza freni attacca il direttore del fatto Marco Travaglio : Daniela Santanchè senza freni attacca Marco Travaglio “Mi ha fatto particolarmente piacere leggere oggi Il fatto Quotidiano”, dichiara su Instagram Daniela Santanché, “che inserisce il mio nome nella lista dei candidati “impresentabili” alle elezioni Europee in quanto ho subito una condanna per aver tenuto una manifestazione anti-burqa. La considero una medaglia al valore civile, in nome della … Continue reading Daniela ...