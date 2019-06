calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Unpassato dallaA è ildel, che milita in Championship. Il club inglese ha infatti esonerato Martin O’Neill ingaggiando Sabrio Lamouchi. Ex centrocampista, il francese ha militato inA con le maglie di Parma, Inter e Genoa. Daha guidato la Costa d’Avorio e l’EWl Jaish, in Qatar. Nell’ultima stagione ha portato i francesi in Europa League.L'articolo: ilè un exdiA CalcioWeb.

andreozzi93 : @_dopodomani @Salvato53666324 @CalcioFinanza @pisto_gol E non è brutto vedere che ora chi ti caga in testa ha le st… - CalcioWeb : Nottingham Forest: il nuovo allenatore è un ex calciatore di Serie A - Mangiukic : Parliamoci chiaramente il #Milan non tornerà più, non tornerà ai livelli di un tempo né dove merita di stare. In qu… -