Italia | chi è l' avversario agli ottavi? Mondiali femminili | il 25 giugno c' è la Cina

Una rimonta da sogno! Sassari schiaccia Venezia e pareggia la serie : il Campione d’Italia si deciderà in Gara-7 : Sassari ribalta tutto in Gara-6: pareggiata la serie contro Venezia! Il Campione d’Italia si decide sabato in Gara-7 Sembrava quasi fatta per Venezia: la Reyer è partita subito col turbo oggi, in Gara-6 di finale scudetto di serie A, motivata a chiudere i giochi una volta per tutte questa sera, nella casa del Sassari. La squadra guidata da Pozzecco, nonostante qualche difficoltà, è riuscita a reagire e lo ha fatto nel miglior modo ...

Volleyball Nations League Maschile – L’Italia sfida la Serbia domani all’Allianz Cloud : Volleyball Nations League: domani gli azzurri incontrano la Serbia all’Allianz Cloud Milano. Le partite del quarto round della Volleyball Nations League domani inaugureranno ufficialmente il rinnovato PalaLido di Milano, ora Allianz Cloud. All’interno dell’impianto milanese L’Italia del ct Chicco Blengini sfiderà Serbia (21 giugno), Argentina (22 giugno) e Polonia (23 giugno). In tutte e tre le giornate di gare gli azzurri scenderanno in ...

Volleyball Nations League - Italia sconfitta dal Belgio : le azzurre chiudono al quarto posto : La Nazionale femminile chiude al quarto posto in classifica generale dietro Cina, Stati Uniti e Brasile Si è chiusa con una sconfitta 2-3 (25-12, 20-25, 25-16, 14-25, 10-15) per mano del Belgio la fase preliminare della Volleyball Nations League della la nazionale Italiana femminile. Gli undici successi e i 34 punti ottenuti piazzano le ragazze di Mazzanti al quarto posto nella classifica generale, dietro a Cina, Stati Uniti e Brasile (ora ...

Nazionale Under 21 - l'analisi : non giochiamo più all'Italiana - non reagiamo alle azioni : La Polonia si è mossa da squadra esperta, rinunciando al gioco e lasciando all' Italia il dovere di governare il pallone, il campo e il pubblico. In sostanza, i polacchi sono stati l' antitesi degli spagnoli, che invece pretendono il dominio e vanno in difficoltà quando trovano chi è in grado di sot

Volley femminile - Final Six Nations League 2019 : le qualificate e le avversarie dell’Italia. Azzurre con Cina e Turchia : L’Italia parteciperà alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le Azzurre scenderanno in campo negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. All’evento saranno presenti le migliori sei squadre della fase preliminare che verranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni gruppo accederanno poi alle ...

Scherma - Europei 2019 : Italia di bronzo nel fioretto maschile! Gli azzurri battono la Russia : L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre del fioretto maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto campione del mondo in carica, formato da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà, si conferma così nuovamente sul podio, pur non riuscendo a centrare il bersaglio grosso. Gli azzurri hanno battuto nella finale 3°-4° posto la Russia con il punteggio ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Belgio 2-3 - le azzurre chiudono al quarto posto. Ora testa alla Final Six : L’Italia è stata sconfitta dal Belgio per 3-2 (12-25; 25-20; 16-25; 25-14; 15-10) nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno chiuso al quarto posto in classifica e ora potranno pensare alla Final Six del prestigioso torneo internazionale che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le vice campionesse del mondo saranno inserite nel girone con Cina e Turchia, ...

L’Italia è sempre più vecchia! Presto non ci saranno abbastanza lavoratori per pagare le pensioni : Nel suo rapporto annuale, l'Istat ha fornito una fotografia del Paese in cui vengono sottolineati aspetti economici e sociali del presente che andranno a influenzare anche lo scenario futuro. In particolare, il lieve miglioramento economico di inizio 2019 resta comunque un dato fragile che non scongiura la probabilità che il Pil torni a scendere. A livello sociale, invece, si avverte sull'invecchiamento della popolazione, una tendenza che in ...

Boschi : 'Il governo prende in giro gli Italiani dicendo tutto e il contrario di tutto' : Il governo formato da Lega e Movimento Cinque Stelle, com'è noto, è tenuto insieme da un filo che si chiama contratto. Il Carroccio e i grillini non hanno mai fatto mistero di avere poco a che spartire sul piano del pensiero politico ed in oltre un anno di convivenza nella maggioranza, sono stati diversi i momenti in cui si è avuta la sensazione che le cose potessero precipitare. Proprio nel solco di questa eterogeneità e di una possibile scarsa ...

Europei Under21 - l’Italia si qualifica se… Cosa deve succedere per il primo posto o migliore seconda. Rischio biscotto…. : L’Italia si sta leccando le ferite dopo la bruttissima serata di Bologna, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 nel match valido per gli Europei Under 21 di calcio 2019 e la rincorsa verso la qualificazione alle semifinali è davvero molto complicata. La nostra Nazionale è ferma a quota 3 punti grazie alla vittoria ottenuta all’esordio contro la Spagna per 3-1, i ragazzi del CT Gigi Di Biagio non sono riusciti a ...

Rimandata la chiusura email Poste Italiane : caselle aperte fino al 31 ottobre : Le caselle di posta elettronica di Poste Italiane, di cui era stato detto sarebbero state chiuse oggi 20 giugno, hanno beneficiato di una proroga, valida fino al prossimo 31 ottobre. Come riportato da 'mondo3', la comunicazione è pervenuta in forma diretta dalla società, di risposta alla richiesta inoltrata da Adiconsum, associazioni per i diritti dei consumatori preoccupata per le sorti degli utenti, che ad essa si erano rivolti per saperne di ...

Istat - “persi” 420mila Italiani dal 2008 Fico : “È a rischio il futuro del Paese” : Non solo debito e calo demograFico. Nel rapporto annuale dell’Istat si parla anche di cervelli in fuga, italiani che hanno lasciato il paese alla ricerca di migliori opportunità, soprattutto di lavoro. I dati delineano uno scenario netto: il saldo migratorio con l’estero degli italiani è negativo dal 2008 e ha prodotto una perdita netta di circa 420 mila residenti. Circa la metà (208 mila) vanno dai 20 ai 34 anni e quasi due su tre hanno ...

Il presidente della Camera Fico : "Il ministro del lavoro egiziano su Regeni offende il popolo Italiano. Le istituzioni chiedano verità" : Per Saafan l'assassinio del ricercatore è "un omicidio ordinario, che sarebbe potuto accadere in qualsiasi stato o a qualsiasi altra persona"