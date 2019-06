Il Porto Sepolto di Ungaretti alla Maturità 2019 | parafrasi e analisi testo

termometropolitico

(Di mercoledì 19 giugno 2019) IldiDal 2011 al: 8 anni più tardi,prima prova dell’esame di, ritorna Giuseppetra i nomi per l’del. In particolare la traccia è incentrata sulla poesia Risvegli, tratta da L’Allegria, Il. Andiamo a leggere ildella poesia, per poi redigere un breve commento analitico a riguardo. Il: ildi Risvegli, la poesia di GiuseppeEcco ildella poesia Risvegli, di Giuseppe. Ogni mio momento Io l’ho vissuto Un’altra volta In un’epoca fonda Fuori di me Sono lontano colla mia memoria Dietro a quelle vite perse Mi desto in un bagno Di care cose consuete Sorpreso E raddolcito Rincorro le nuvole Che si sciolgono dolcemente Cogli occhi attenti E mi rammento Di qualche ...

