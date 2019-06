Bollo auto | tra condono e aumenti ecco cosa c’è da sapere

wired

(Di martedì 18 giugno 2019) (foto: Getty Images) Tra le tasse meno amate, e la cui cancellazione è spesso utilizzata come argomento d’effetto nelle campagne elettorali, ilè considerato dai contribuenti italiani una vera e propria imposta sul possesso dell’mobile. Per i versamenti dei prossimi mesi ci sono però importanti novità in vista che riguardano sia l’adeguamento a normative europee sia la possibilità di un vero e propriorelativo ai bolli non versati nel periodo tra il 2000 e il 2010. Vediamo disi tratta. Cos’è il? Come già detto, ilè un’imposta da pagare sul possesso e la circolazione delle vetture, e al momento l’importo è calcolato sulla base della potenza delle, anche se non utilizzate. Quando e a chi va pagato? La tassa va pagata entro il mese successivo alla scadenza, quindi nel mese di giugno si dovrà pagare ilscaduto a maggio 2019 e ...

