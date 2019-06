Un nuovo gameplay di Control dall' E3 ci mostra Jesse Faden in azione

L'orrore lovecraftiano di The Sinking City torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Dall'E3 2019 continuano ad arrivare interessanti video dedicati ai giochi protagonisti dell'evento e, stavolta, è il turno dell'open world investigativo di Frogwares e BigBen Interactive, The Sinking City. Grazie a un filmato di gameplay della durata di circa 13 minuti, pubblicato da IGN, possiamo dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche di questo interessante titolo.In altre notizie correlate, abbiamo appreso che The Sinking City porterà ...

The Dark Pictures : Man of Medan in azione in un nuovo video gameplay in arrivo direttamente dall'E3 2019 : Gamespot ha pubblicato un video che mostra 10 minuti di gioco dalla build E3 2019 di The Dark Pictures: Man of Medan di Bandai Namco. The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematografici stand-alone, progettati per presentare una nuova terrificante esperienza su base regolare, sviluppata dal team di Until Dawn, Supermassive Games.Il primo gioco nell'antologia si chiamerà The Dark Pictures - Man of Medan. In Man of Medan, ...

Control di Remedy torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay : Uno dei titoli più attesi di quest'anno è Control di Remedy, il gioco che arriverà nel corso dell'estate su PS4, Xbox One e PC.Il titolo è stato tra i protagonisti dell'E3 2019 e, durante la fiera di Los Angeles, è tornato a mostrarsi in azione in un nuovo video gameplay.Il filmato in questione, pubblicato da IGN, ci presenta ben 12 minuti di gioco in compagnia degli sviluppatori di Remedy.

Dying Light 2 : pubblicato un nuovo video gameplay con il commento degli sviluppatori : Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie di Techland, è senza dubbio un titolo molto atteso dai fan e, recentemente, è stato tra i protagonisti dell'E3 2019.Il gioco porterà con se alcune interessanti novità rispetto al primo episodio. Ad esempio, abbiamo appreso che in Dying Light 2 saremo infetti e l'unico modo per sopravvivere è rimanere nella luce. Se passeremo troppo tempo nell'oscurità ci trasformeremo in zombie.Ora, però, è tempo di ...

Oddworld : Soulstorm si mostra in azione in un nuovo video gameplay : Oddworld: Soulstorm, il secondo gioco di una serie di cinque capitoli pianificati e il primo vero seguito di Oddworld: New 'n' Tasty, torna protagonista dopo il primo video gameplay pubblicato pochi giorni fa.Il titolo, è stato protagonista all'E3 2019 e, grazie a un nuovo filmato di IGN, possiamo dare una nuova occhiata al titolo in un nuovo video gameplay di 14 minuti, in compagnia del creatore della serie Lorne Lanning:Che ne pensate?

Stormland : l'avventura VR di Insomniac Games si mostra in un nuovo gameplay trailer : Senza pensare troppo ai recenti rumor su Marvel's Spider-Man 2, Insomniac Games ha deciso di utilizzare il palco dell'E3 2019 per mostrare al pubblico un altro assaggio del suo titolo VR Stormland, in particolare le ambientazioni aliene che i giocatori dovranno esplorare per cercare di sopravvivere ad un mondo ostile.Come potete vedere nel video pubblicato di recente, il giocatore rivestirà i panni di un simpatico androide che si dirige su un ...

Bleeding Edge : un nuovo video gameplay ci consente di dare uno sguardo al multiplayer 4v4 dei creatori di Hellblade : Se si può fingere per un momento che Bleeding Edge non sia trapelato prima del briefing di Xbox E3, il nuovo gioco di Ninja Theory è stato una delle sorprese più interessanti dello show.Con Bleeding Edge, Ninja Theory si è allontanando dai giochi incentrati sulla storia e guidati dalla narrazione per un momento, per creare un gioco d'azione multigiocatore puramente meccanico.E grazie al video del canale YouTube 3DJuegos, possiamo dare uno ...

E3 2019 : un nuovo gameplay trailer ci mostra Astral Chain per Nintendo Switch : PlatinumGames presenta il suo nuovo gioco d'azione Astral Chain, in arrivo per l'ammiraglia Nintendo Switch il 30 agosto 2019.Come possiamo vedere infatti il gioco si è mostrato in un interessante gameplay trailer in occasione della conferenza Nintendo di questo E3 2019, per cui possiamo apprezzare qualche cutscene e svariate sequenze di gioco.Astral Chain è diretto da Takahisa Taura, lo stesso game designer di NieR: Automata, e supervisionato ...

Il nuovo trailer gameplay di Journey to the Savage Planet ci immerge in un meraviglioso pianeta alieno : Il publisher internazionale 505 Games e Typhoon Studios hanno svelato un nuovo trailer di gameplay del gioco di esplorazione in prima persona: Journey to the Savage Planet. Questo nuovo trailer, mostrato durante la diretta E3 di Inside Xbox, ha deliziato gli spettatori con la sue coloratissime e fantasiose ambientazioni aliene, ricche di creature strane e meravigliose.Journey to the Savage Planet è un titolo di azione e avventura in prima ...

E3 2019 : acrobazie e zombie si mostrano nel nuovo video di gameplay di Dying Light 2 : Durante la conferenza di Square Enix è apparso anche un nuovo video di gameplay dedicato a Dying Light 2, il nuovo survival horror in prima persona, sviluppato da Techland.Come il primo capitolo anche in questo nuovo titolo dovremo cercare di sfuggire agli zombie sfruttando l'ambiente che ci circonda. Il nostro protagonista infatti sarà in grado di fare parkour tra i vari edifici.Di seguito potete dare uno sguardo al video di gameplay.

E3 2019 : nuovo esplosivo trailer gameplay e tanti dettagli per Final Fantasy 7 remake : La conferenza E3 di Square Enix è partita col botto presentando un corposo video gameplay dedicato a Final Fantasy 7 remake, inoltre gli addetti ai lavori hanno fornito alcune informazioni molto interessanti. Ma andiamo con ordine.Prima di tutto il primo episodio sarà pubblicato in forma di 2 blu ray, di cui uno volto ad espandere la storia di Midgar, inoltre è stato assicurato che le aspettative dei fan verranno rispettate. Quanto al sistema di ...

Uscita di Watch Dogs Legion ufficiale all'E3 2019 : nuovo trailer e primo gameplay : Che Watch Dogs Legion fosse in sviluppo nelle laboriose fucine di Ubisoft non è di certo un segreto. Una manciata di giorni fa, il colosso francese ha infatti annunciato con un primo teaser il terzo capitolo della celebre saga tutta hacking e spionaggio. In occasione dell'edizione 2019 dell'Electronic Entertainment Expo, attualmente in corso in quel di Los Angeles, abbiamo però potuto scoprire assai di più su questo promettente titolo, che ...

E3 2019 : Shenmue 3 protagonista di un nuovo video gameplay inedito : Durante questo PC Gaming Show, è stato mostrato un inedito gameplay trailer dedicato all'attesissimo Shenmue 3, in cui il protagonista Ryo ci da un assaggio della sua abilità con le arti marziali. Secondo quanto riportato dal trailer, il gioco è atteso dal 19 novembre 2019 su Epic Games Store e PS4. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.