Gelato al cioccolato fatto in casa

(Di lunedì 10 giugno 2019)alinCon l’arrivo dell’estate è davvero difficile rinunciare ad un buon, soprattutto se èin, con ingredienti scelti personalmente. Un dessert da gustare a fine pasto o come sana e fresca merenda, da offrire agli ospiti o ai bambini, di sicuro entusiasti. Realizzare delinnon è complicato e non bisogna avere per forza la gelatiera. Ecco perché vogliamo darvi la ricetta di un buonalda preparare direttamente con le vostre manine. Ingredienti – 100 gr difondente – 250 ml di latte – un cucchiaio di farina – 2 tuorli – 100 gr di zucchero – 250 ml di panna fresca Fate sciogliere completamente ilfondente tagliato a pezzetti a bagnomaria. Versate il latte in un pentolino e portatelo ad ebollizione, aggiungendo il cucchiaio di farina e mescolando di ...

