NBC sta sviluppando Langdon | una serie prequel de Il Codice Da Vinci

Serie NBC cancellate dopo una sola stagione - addio a Abby’s - The Enemy Within e The Village : Una valanga di mancati rinnovi ha travolto diversi nuovi titoli: Abby's, The Enemy Within e The Village sono le Serie NBC cancellate dopo una sola stagione, a causa del flop di ascolti che non ha permesso loro di ottenere la fiducia dell'emittente per un rinnovo. Si trattava di Serie matricole della scorsa stagione, che avevano debuttato nel palinsesto 2019-2020 dell'emittente, ma che non hanno fatto breccia al punto da essere promosse per la ...

This Is Us - maxi-rinnovo per la serie tv della NBC : altre tre stagioni : This Is Us durerà almeno fino a sei stagioni. Ebbene sì: oggi, nella giornata degli upfront della rete, la Nbc ha annunciato un mega-rinnovo da ben tre stagioni per una delle serie tv più viste degli ultimi anni. Questo permette allo show creato da Dan Fogelman di avere altri ben 54 episodi, dal momento che ogni stagione, così come le prime tre già andate in onda (da noi la serie tv è trasmessa da FoxLife), sarà composta da 18 ...

