Verissimo | Maria De Filippi | la confessione su Ricky Martin e Grigolo

lanostratv

(Di venerdì 17 maggio 2019)Dedice la sua suDomani pomeriggio andrà in onda una nuovissima puntata di. Una puntata speciale perchè sarà dedicata interamente ad Amici 18. Difatti in questa occasione Silvia Toffanin intervisterà tutti i protagonisti del talent, i quali parleranno di questa loro incredibile esperienza. Ovviamente la puntata è stata già registrata nei giorni scorsi, e proprio poco fa sono uscite le prime anticipazioni su ciò che ha detto la conduttrice del talent,De. Cosa ha dichiarato? Dopo aver parlato dei ragazzi di Amici 2019, ha voluto dire la sua anche sui due direttori artistici, i quali hanno poi lasciato il programma un paio di settimane fa per responsabilizzare maggiormente i ragazzi. E suDeha confessato: “E’ stata una grande sorpresa…È sereno e riflessivo…Mi ha ...

LobyArt : RT @colpadelwhisky1: @franchuuu___ verissimo! però meglio un buon sesso con Giulio che Manuel...lui mi sa proprio di stupidino, non so :( c… - FranciJuveADP : RT @Webl0g: Verissimo Speciale Amici: 18 maggio anticipazioni puntata con Maria De Filippi #Amici18 #MariaDeFilippi #verissimo #VerissimoSp… - colpadelwhisky1 : @franchuuu___ verissimo! però meglio un buon sesso con Giulio che Manuel...lui mi sa proprio di stupidino, non so :… -