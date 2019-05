L’aumento dell’Iva visto dal Mef

Giuseppe Conte ammette : “Evitare L’aumento dell’Iva non sarà facile” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ammesso che "evitare l'aumento dell'Iva non sarà facile", nonostante il governo abbia avviato "un'azione profonda di spending review". Mentre il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha assicurato che "l'Iva non aumenterà neppure di un centesimo".Continua a leggere

I grillini regalano agli italiani L’aumento dell’Iva : Dopo avere attuato misure assistenziali (vedi reddito di cittadinanza) ed attuato misure disastrose per l’Italia, i grillini ammettono che “evitare

Conte : «L’aumento dell’Iva? Evitarlo non sarà impresa facile» Il video : Il premier: «Stiamo studiando un’operazione di spending review e potenziando il contrasto all’evasione fiscale»

M5s-Lega - no alL’aumento dell’Iva. Ma è scontro sulle risorse. Impasse anche in Parlamento : In mancanza di alternativa l'Iva aumentera'. La posizione cauta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, viene osteggiata dalla maggioranza. Si tratta di un impegno politico che verra' rispettato, la linea di Di Maio e di Salvini. Ma il nodo e' come sterilizzare le clausole di salvaguardia che per il 2020 pesano per 23,2 miliardi. Nella risoluzione che presenteranno al Senato sul Def, M5s e Lega impegneranno l'esecutivo a trovare le risorse e ...

Tria non esclude L’aumento dell’Iva - nonostante il “no” di M5S e Lega : Dopo l’ultimatum di Mattarella i decreti crescita e sblocca-cantieri tornano all’esame del Consiglio dei Ministri

Tria : «L’aumento dell’Iva è confermato in attesa di definire misure alternative» : Il rappresentante dell’Esecutivo in audizione sul Def: «Sulla crescita non abbiamo peccato di ottimismo»

Tria : L’aumento dell’Iva è confermato in attesa di entrate alternative : «La legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire, nei prossimi mesi, misure alternative»: fuori dal gergo, significa che al momento è confermato l’aumento dell’Iva dal primo gennaio 2020. Così il ministro dell’Economia Giovanni Tria in audizione sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, dove ha conf...

Il DEF delle incognite : non c’è intesa su flat tax e non si sa come eviteremo L’aumento dell’IVA : Dopo l'approvazione del Documento di Economia e Finanza, restano incertezze sul possibile aumento dell'IVA e sulla reale possibilità che il governo sia in grado di trovare le risorse per la flat tax. Che costa molto, potrebbe avere ricadute in termini di servizi ai cittadini e non mette d'accordo neanche i ministri.Continua a leggere