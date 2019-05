Meteo | niente Primavera | ancora freddo e pioggia Quando arriva il caldo

In questa ‘maledetta primavera’ il freddo proseguirà - Coldiretti : “il Meteo non promette niente di buono” : Quella in corso è una “maledetta primavera“, come la definisce la Coldiretti che già conta e piange i danni ai raccolti, con questo altalenare di severo maltempo che sta attraversando l’Italia e non promette niente di buono nemmeno per i prossimi giorni. L’allerta meteo è infatti estesa a quasi mezzo stivale, soprattutto regioni settentrionali e centrali . “Pioggia abbondante, tempeste di ghiaccio e vento forte ...